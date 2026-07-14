Госкомиссия одобрила запуск "Союза МС-29" с экипажем к МКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госкомиссия на Байконуре одобрила заправку и пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-29».
- Запуск ракеты запланирован на 14 июля в 17:48 мск.
- Экипаж должен будет провести на МКС 261 сутки, за это время по российской программе запланированы 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.
БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл – РИА Новости. Госкомиссия на Байконуре одобрила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29", на котором россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также американец Анил Менон отправятся к Международной космической станции, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса".
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"Госкомиссия одобрила заправку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-29" и ее пуск 14 июля в 17.48 мск", - сказал он.
Как ожидается, ракета выведет корабль на орбиту за 8 минут 49 секунд. Полет должен пройти по сверхкороткой схеме и занять примерно три часа. Стыковка с МКС планируется в 20.56 мск.
Согласно плану, экипаж должен будет провести на станции 261 сутки. По российской программе запланированы 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.
В дублирующем экипаже – российские космонавты Дмитрий Петелин и Константин Борисов, а также американка Дениз Бернхем.
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