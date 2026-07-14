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В Минстрое России обсудили развитие электросетевого комплекса - РИА Новости, 14.07.2026
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19:39 14.07.2026
В Минстрое России обсудили развитие электросетевого комплекса

Руководители Минстроя и "Россетей" обсудили развитие электросетевого комплекса

© Фото : Минстрой РФВ Минстрое России обсудили развитие электросетевого комплекса
В Минстрое России обсудили развитие электросетевого комплекса - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Минстрой РФ
В Минстрое России обсудили развитие электросетевого комплекса
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Повышение надежности электросетевого комплекса, техприсоединение новых объектов, подготовка к осенне-зимнему периоду и другие актуальные вопросы сотрудничества в сфере развития инфраструктуры обсудили во вторник на совещании глава Минстроя России Ирек Файзуллин и генеральный директор, председатель правления ПАО "Россети" Андрей Рюмин, сообщает пресс-служба министерства.
В мероприятии также участвовал заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству компании Алексей Мольский. От Минстроя России – замминистра Валерий Леонов и Сергей Музыченко.
Как отмечалось на совещании, Минстрой России участвует в реализации проектов по подключению к электросетям. При этом особое внимание уделяется оптимизации процедур технологического присоединения и внедрению новых клиентских сервисов.
Одной из приоритетных задач остается подготовка к осенне-зимнему периоду (ОЗП) в регионах. Вопрос находится на особом контроле Минстроя России. Эта работа ведется на постоянной основе с привлечением региональных властей и других ведомств. Представители "Россетей" принимают активное участие в заседаниях федерального штаба по ОЗП, где обсуждаются вопросы подготовки и бесперебойного прохождения отопительного сезона. Компания обеспечивает готовность резервных источников питания.
Участники совещания обсудили также ход восстановления энергетической инфраструктуры приграничных и воссоединенных регионов. Там ведется работа по восстановлению энергообъектов, замене оборудования и строительству новых линий электропередачи.
Взаимодействие Минстроя России и ПАО "Россети" направлено на повышение надежности электросетевого комплекса и реализацию программ социально-экономического развития регионов, отмечается в пресс-релизе.
Глава Минстроя России вручил Рюмину и Мольскому ведомственные награды.
 
ЖКХРоссияИрек ФайзуллинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)РоссетиСергей Музыченко
 
 
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