В Минстрое России обсудили развитие электросетевого комплекса

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Повышение надежности электросетевого комплекса, техприсоединение новых объектов, подготовка к осенне-зимнему периоду и другие актуальные вопросы сотрудничества в сфере развития инфраструктуры обсудили во вторник на совещании глава Минстроя России Ирек Файзуллин и генеральный директор, председатель правления ПАО "Россети" Андрей Рюмин, сообщает пресс-служба министерства.

В мероприятии также участвовал заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству компании Алексей Мольский. От Минстроя России – замминистра Валерий Леонов и Сергей Музыченко.

Как отмечалось на совещании, Минстрой России участвует в реализации проектов по подключению к электросетям. При этом особое внимание уделяется оптимизации процедур технологического присоединения и внедрению новых клиентских сервисов.

Одной из приоритетных задач остается подготовка к осенне-зимнему периоду (ОЗП) в регионах. Вопрос находится на особом контроле Минстроя России. Эта работа ведется на постоянной основе с привлечением региональных властей и других ведомств. Представители "Россетей" принимают активное участие в заседаниях федерального штаба по ОЗП, где обсуждаются вопросы подготовки и бесперебойного прохождения отопительного сезона. Компания обеспечивает готовность резервных источников питания.

Участники совещания обсудили также ход восстановления энергетической инфраструктуры приграничных и воссоединенных регионов. Там ведется работа по восстановлению энергообъектов, замене оборудования и строительству новых линий электропередачи.

Взаимодействие Минстроя России и ПАО "Россети" направлено на повышение надежности электросетевого комплекса и реализацию программ социально-экономического развития регионов, отмечается в пресс-релизе.