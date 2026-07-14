Миляев поздравил сотрудников "Арнест ЮниРусь" с 15-летием предприятия

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев посетил кластер "Арнест ЮниРусь" и поздравил сотрудников предприятия с 15-летним юбилеем фабрики мороженого, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Компания производит не только хозяйственно-бытовую, косметическую и парфюмированную продукцию, БАДы, но и продукты питания.

Миляев осмотрел новую линию по производству мороженого в формате сэндвич, а также роботизированную ячейку для укладки продукта в короб. Губернатор наградил отличившихся сотрудников предприятия региональными наградами.

"Предприятие динамично развивается, меняется, расширяет ассортимент, создает современные условия труда для своих сотрудников. Желаю, чтобы сладкий продукт, который делает компания "Арнест ЮниРусь", был известен и востребован, чтобы ваше мороженое и дальше приносило детям и взрослым частичку счастья!" – сказал Миляев, его слова приводит пресс-служба.

Мощность предприятия "Арнест ЮниРусь" позволяет выпускать 42 тысячи тонн готовой продукции в год. Компания ведет системную работу по развитию бизнеса. В завершающей стадии находится строительство нового молокоприемного пункта. Данный высокотехнологичный комплекс будет введен в эксплуатацию в нынешнем году. Компания намерена осуществлять закупки преимущественно у хозяйств Тульской области, что даст дополнительный импульс развитию молочного животноводства в регионе.

Миляев подчеркнул, что хозяйства, которые занимаются молочным скотоводством в Тульской области, смогут обеспечить потребность компании "Арнест ЮниРусь" в молоке, так как работают высокоэффективно: по надоям на одну корову Тульская область заняла в прошлом году четвертое место в стране.

Губернатор поблагодарил компанию "Арнест ЮниРусь" за реализацию социальных проектов и внедрение корпоративной демографической программы.

По словам Миляева, компания "Арнест ЮниРусь" – социально ответственный работодатель. Сегодня основу государственного управления составляет именно забота о семье, детстве, поддержка многодетности, рождаемости.

"Этому курсу мы стараемся следовать сообща с обществом, бизнесом, с федеральными и региональными органами власти. Решить демографические вопросы только бюджетными деньгами практически нереально. Поэтому, конечно, такое соратничество с бизнесом очень важно и должно приносить плоды. Каждый из вас занимается созидательным трудом и вносит вклад в достижение предприятием тех финансовых результатов, которые позволяют поддерживать социальные проекты, а значит, каждый из вас сегодня – соучастник решения важной государственной задачи в сфере демографии", – сказал Миляев.

В свою очередь, гендиректор "Арнест ЮниРусь" Елена Тябутова заявила, что Тульская область — один из ключевых регионов присутствия компании и важная производственная площадка.