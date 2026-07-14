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МИД России выразил обеспокоенность новыми боевыми действиями вокруг Ирана - РИА Новости, 14.07.2026
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18:40 14.07.2026
МИД России выразил обеспокоенность новыми боевыми действиями вокруг Ирана

МИД: Россия крайне обеспокоена новым витком военных действий вокруг Ирана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия обеспокоена новым витком военных действий вокруг Ирана, заявил замглавы МИД Дмитрий Любинский.
  • Он провел встречу с гендиректором главного управления по правам человека МИД Ирана Хамидом Ахмади.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия крайне обеспокоена новым витком военных действий вокруг Ирана, заявил замглавы МИД Дмитрий Любинский.
По сообщению на сайте МИД, Любинский провел встречу с гендиректором главного управления по правам человека МИД Ирана Хамидом Ахмади.
«
"С российской стороны отмечена крайняя обеспокоенность развитием ситуации и новым витком военных действий вокруг Ирана", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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