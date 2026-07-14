МИД России выразил обеспокоенность новыми боевыми действиями вокруг Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия обеспокоена новым витком военных действий вокруг Ирана, заявил замглавы МИД Дмитрий Любинский.
- Он провел встречу с гендиректором главного управления по правам человека МИД Ирана Хамидом Ахмади.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия крайне обеспокоена новым витком военных действий вокруг Ирана, заявил замглавы МИД Дмитрий Любинский.
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"С российской стороны отмечена крайняя обеспокоенность развитием ситуации и новым витком военных действий вокруг Ирана", - говорится в сообщении.