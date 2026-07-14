МИД России назначил нового консула в турецком Трабзоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Кантемиров назначен генеральным консулом России в Трабзоне.
- Назначение подтверждено приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Дипломат Александр Кантемиров назначен генеральным консулом России в турецком Трабзоне, сообщили в МИД РФ.
"Приказом министерства иностранных дел Российской Федерации Кантемиров Александр Вячеславович назначен генеральным консулом Российской Федерации в Трабзоне", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД.