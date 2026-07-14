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МИД России назначил нового консула в турецком Трабзоне - РИА Новости, 14.07.2026
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16:06 14.07.2026
МИД России назначил нового консула в турецком Трабзоне

МИД России назначил Александра Кантемирова консулом в турецком Трабзоне

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Кантемиров назначен генеральным консулом России в Трабзоне.
  • Назначение подтверждено приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Дипломат Александр Кантемиров назначен генеральным консулом России в турецком Трабзоне, сообщили в МИД РФ.
"Приказом министерства иностранных дел Российской Федерации Кантемиров Александр Вячеславович назначен генеральным консулом Российской Федерации в Трабзоне", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД.
Отмечается, что Кантемиров находится на дипломатической службе с 2003 года. В 2003-2008 годах он служил в генконсульстве России в Стамбуле, в 2011-2017 годах - в российском посольстве в Турции. С января 2025 года возглавлял отдел во втором европейском департаменте МИД РФ.
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