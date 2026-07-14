МИД Молдавии вызвал российского посла после падения дрона

Официальных комментариев со стороны посольства РФ в Кишиневе по поводу данного вызова на момент публикации не поступало. Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы РФ в ходе проведения спецоперации наносят удары исключительно по военным и связанным с ними энергетическим объектам Украины и не нарушают воздушное пространство соседних государств, а подобные инциденты в приграничных районах зачастую связаны с действиями украинской системы ПВО.️