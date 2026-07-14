МИД Молдавии вызвал российского посла после падения дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Озеров вызван в МИД Молдавии в связи с падением дрона в Каушанском районе республики.
- В Каушанском районе Молдавии обнаружены обломки беспилотника, на место происшествия прибыли спецслужбы и эксперты-взрывотехники.
КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Озеров вызван в МИД Молдавии в связи с падением дрона в Каушанском районе республики, сообщает телеканал Pro TV.
В понедельник генеральный инспекторат полиции Молдавии сообщил, что на окраине одного из сел в названном районе были обнаружены обломки беспилотника. На место происшествия оперативно прибыли спецслужбы и эксперты-взрывотехники для обследования объекта и установления его типа. В МИД Молдавии возложили ответственность за произошедшее на российскую сторону, не предъявив, однако, никаких доказательств.
"Посол Олег Озеров вызван в министерство иностранных дел после инцидента с беспилотником, который упал в селе Копанка Каушанского района", - отмечается в публикации на сайте телеканала.
Официальных комментариев со стороны посольства РФ в Кишиневе по поводу данного вызова на момент публикации не поступало. Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы РФ в ходе проведения спецоперации наносят удары исключительно по военным и связанным с ними энергетическим объектам Украины и не нарушают воздушное пространство соседних государств, а подобные инциденты в приграничных районах зачастую связаны с действиями украинской системы ПВО.️