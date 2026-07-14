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В МИД прокомментировали сообщения о введении выездных виз для россиян - РИА Новости, 14.07.2026
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09:44 14.07.2026 (обновлено: 09:45 14.07.2026)
В МИД прокомментировали сообщения о введении выездных виз для россиян

В МИД опровергли сообщения о введении выездных виз для россиян

© РИА Новости / Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Киркач
Заграничный паспорт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вбросы о введении «выездных виз» для россиян являются ложью и направлены на создание искусственной паники.
  • МИД РФ опровергал эту информацию в 2015, 2020 и 2022 годах.
  • Право свободно выезжать за пределы территории России гарантировано частью 2 статьи 27 Конституции России.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вбросы о введении "выездных виз" для россиян являются ложью от начала и до конца и сделаны для создания искусственной паники, подобные фальшивки уже опровергались в 2015, 2020 и 2022 годах, сообщает МИД РФ.
"Накануне отпускного сезона иноагентские дезинформационные ресурсы попытались вбросить в цифровое пространство неоднократно использованную фальшивку о "выездных визах"... Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники... МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015, 2020, 2022 годах", - говорится в рубрике Антифейк, опубликованном на сайте ведомства.
Там напомнили, что право свободно выезжать за пределы территории нашей страны гарантировано частью 2 статьи 27 Конституции России.
"Обращаем внимание, что темы, связанные с консульскими и визовыми вопросами, регламентируются законодательством, а о значимых изменениях информируем на официальных ресурсах МИД России и Консульского департамента – доверяйте только официальным источникам", - отметили в ведомстве.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала полной ахинеей подобные вбросы.
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