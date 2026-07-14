В МИД прокомментировали сообщения о введении выездных виз для россиян

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вбросы о введении "выездных виз" для россиян являются ложью от начала и до конца и сделаны для создания искусственной паники, подобные фальшивки уже опровергались в 2015, 2020 и 2022 годах, сообщает МИД РФ.