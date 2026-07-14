Meta* обвинили в использовании ИИ при отборе сотрудников для сокращения

Краткий пересказ от РИА ИИ Группа из более чем 25 работников компании Meta* обвиняет ее в использовании искусственного интеллекта при отборе сотрудников для сокращений.

В список увольняемых попадали те, чья продуктивность за отведенный период времени оказывалась ниже, в том числе из-за больничных.

Сотрудники требуют расследования действий компании, заморозки их сокращений, а также сохранения данных, использованных ИИ для последующего рассмотрения.

ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Группа из более чем 25 работников компании Meta* обвиняет ее в использовании искусственного интеллекта при отборе сотрудников для сокращений, в том числе тех, кто брал больничные отпуска, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В жалобе, поданной 26 бывшими и нынешними сотрудниками компании, указано, что Meta* составляла список увольняемых, основываясь не на взвешенном мнении менеджеров, которые разбирались в работе. Вместо этого она использовала совокупность внутренних систем ИИ для оценки, ранжирования и отбора сотрудников для включения в список. В него попадали те, чья продуктивность за отведенный период времени оказывалась ниже, в том числе из-за больничных.

"В результате сотрудники, бравшие больничные отпуска, непропорционально часто выбирались для увольнения на основе подсчета баллов, который не только не учитывал их больничные отпуска, но и фактически наказывал сотрудников за реализацию своего законного права на эти отпуска", - говорится в документе.

Среди работников, попавших под сокращения из-за больничных, есть те, кто брал декретный отпуск, уходившие на выходные за несколько дней до родов, люди с серьезными диагнозами, требующими изменений рабочего графика и те, кому уведомление о сокращении пришло во время законного больничного, следует из изученного РИА Новости документа.

Подавшие жалобы сотрудники требуют расследования действий компании, заморозки их сокращений, а также сохранения данных, использованных ИИ для последующего рассмотрения.