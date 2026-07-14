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Meta* обвинили в использовании ИИ при отборе сотрудников для сокращения - РИА Новости, 14.07.2026
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17:43 14.07.2026
Meta* обвинили в использовании ИИ при отборе сотрудников для сокращения

Meta обвинили в использовании ИИ для сокращения часто болеющих сотрудников

© РИА Новости / Владимир ПесняКлавиатура
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Клавиатура. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа из более чем 25 работников компании Meta* обвиняет ее в использовании искусственного интеллекта при отборе сотрудников для сокращений.
  • В список увольняемых попадали те, чья продуктивность за отведенный период времени оказывалась ниже, в том числе из-за больничных.
  • Сотрудники требуют расследования действий компании, заморозки их сокращений, а также сохранения данных, использованных ИИ для последующего рассмотрения.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Группа из более чем 25 работников компании Meta* обвиняет ее в использовании искусственного интеллекта при отборе сотрудников для сокращений, в том числе тех, кто брал больничные отпуска, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В жалобе, поданной 26 бывшими и нынешними сотрудниками компании, указано, что Meta* составляла список увольняемых, основываясь не на взвешенном мнении менеджеров, которые разбирались в работе. Вместо этого она использовала совокупность внутренних систем ИИ для оценки, ранжирования и отбора сотрудников для включения в список. В него попадали те, чья продуктивность за отведенный период времени оказывалась ниже, в том числе из-за больничных.
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"В результате сотрудники, бравшие больничные отпуска, непропорционально часто выбирались для увольнения на основе подсчета баллов, который не только не учитывал их больничные отпуска, но и фактически наказывал сотрудников за реализацию своего законного права на эти отпуска", - говорится в документе.
Среди работников, попавших под сокращения из-за больничных, есть те, кто брал декретный отпуск, уходившие на выходные за несколько дней до родов, люди с серьезными диагнозами, требующими изменений рабочего графика и те, кому уведомление о сокращении пришло во время законного больничного, следует из изученного РИА Новости документа.
Подавшие жалобы сотрудники требуют расследования действий компании, заморозки их сокращений, а также сохранения данных, использованных ИИ для последующего рассмотрения.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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