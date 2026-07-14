Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил разработать гарантии безопасности для Украины без участия России.
- Комментаторы Die Welt считают, что такое предложение может вызвать зеркальную реакцию со стороны России.
- Читатели критикуют Мерца за недостаточную проработку причин конфликта и возможное вовлечение Германии в войну.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о разработке гарантий безопасности для Украины без участия России.
"Каждая эскалация и наращивание вооружений со стороны Запада вызовут двойную, зеркальную реакцию со стороны России. И если западные страны думают, что могут поставить Россию на колени, они понятия не имеют, что их ждет. Наконец должны начаться содержательные, открытые переговоры наподобие тех, которые были начаты Трампом и бойкотированы европейцами, поэтому США и вышли из процесса. Для России это вопрос выживания; для Европы — вопрос принципа", — отметил первый комментатор.
"Мерц умудряется втянуть нас прямо в эту войну. Возможно, он даже хочет этого, потому что не может решить внутренние, и особенно экономические, проблемы Германии?" — предположил другой.
"Поистине ужасно видеть этих одержимых войной европейцев, во главе с Германией. Сегодня мы читаем, что в Германии гораздо больше отказников от военной службы по убеждениям, чем кто-либо мог себе представить, – и в то же время, она напрямую вовлечена в эскалацию конфликта против России… Это просто безумие – и все это при канцлере с ужасающе низким рейтингом одобрения", — подчеркнул третий.
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"Фридрих Мерц не имеет права голоса в вопросах гарантий безопасности. Он ясно дал это понять своими заявлениями. Он недостаточно подробно рассмотрел причины конфликта", — заключили читатели.
Во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разработка гарантий безопасности для Украины без России невозможна.
Накануне МИД вызвал посла ФРГ Александра Ламбсдорффа и заявил ему о недопустимости участия Берлина в атаках Киева на российские гражданские объекты. Там отметили, что это касается не только поставок вооружений и двусторонних соглашений, но и производства разведывательных и ударных дронов, зенитных ракет и реактивных боеприпасов.
В последнее время Германия демонстрирует все большую вовлеченность в конфликт на Украине. На минувшей неделе НАТО приняла декларацию о выделении Киеву военной помощи на 70 миллиардов евро в нынешнем и следующем году. При этом ФРГ выразила готовность внести самый большой среди членов альянса индивидуальный взнос.
Тогда же на полях саммита Берлин и Киев подписали соглашение о совместном производстве беспилотников BARS. А после того, как президент США пообещал Владимиру Зеленскому выдать лицензию на ракеты Patriot, СМИ писали, что собирать их будут в Германии, а не на Украине.