Краткий пересказ от РИА ИИ Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил разработать гарантии безопасности для Украины без участия России.

Комментаторы Die Welt считают, что такое предложение может вызвать зеркальную реакцию со стороны России.

Читатели критикуют Мерца за недостаточную проработку причин конфликта и возможное вовлечение Германии в войну.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Читатели Читатели Die Welt активно обсуждают предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о разработке гарантий безопасности для Украины без участия России.

"Каждая эскалация и наращивание вооружений со стороны Запада вызовут двойную, зеркальную реакцию со стороны России . И если западные страны думают, что могут поставить Россию на колени, они понятия не имеют, что их ждет. Наконец должны начаться содержательные, открытые переговоры наподобие тех, которые были начаты Трампом и бойкотированы европейцами, поэтому США и вышли из процесса. Для России это вопрос выживания; для Европы — вопрос принципа", — отметил первый комментатор.

"Мерц умудряется втянуть нас прямо в эту войну. Возможно, он даже хочет этого, потому что не может решить внутренние, и особенно экономические, проблемы Германии?" — предположил другой.

"Поистине ужасно видеть этих одержимых войной европейцев, во главе с Германией. Сегодня мы читаем, что в Германии гораздо больше отказников от военной службы по убеждениям, чем кто-либо мог себе представить, – и в то же время, она напрямую вовлечена в эскалацию конфликта против России… Это просто безумие – и все это при канцлере с ужасающе низким рейтингом одобрения", — подчеркнул третий.

"Фридрих Мерц не имеет права голоса в вопросах гарантий безопасности. Он ясно дал это понять своими заявлениями. Он недостаточно подробно рассмотрел причины конфликта", — заключили читатели.

Во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разработка гарантий безопасности для Украины без России невозможна.

Накануне МИД вызвал посла ФРГ Александра Ламбсдорффа и заявил ему о недопустимости участия Берлина в атаках Киева на российские гражданские объекты. Там отметили, что это касается не только поставок вооружений и двусторонних соглашений, но и производства разведывательных и ударных дронов, зенитных ракет и реактивных боеприпасов.

В последнее время Германия демонстрирует все большую вовлеченность в конфликт на Украине. На минувшей неделе НАТО приняла декларацию о выделении Киеву военной помощи на 70 миллиардов евро в нынешнем и следующем году. При этом ФРГ выразила готовность внести самый большой среди членов альянса индивидуальный взнос.