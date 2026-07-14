Медик рассказал, как проводил операцию в 300 метрах от позиций ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Военный медик морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Шаман проводил хирургическую операцию в 300 метрах от позиций ВСУ.

В боевых условиях, когда до позиций противника остается 200–350 метров, медику приходится действовать максимально быстро и точно, чтобы провести операцию на месте.

ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Военный медик морской пехоты группировки войск "Центр" с позывным Шаман рассказал РИА Новости, что проводил хирургическую операцию всего в 300 метрах от позиций ВСУ.

"Когда понимаешь, что время идет на секунды, приходится действовать быстро. Для иммобилизации и эвакуации поврежденная конечность иногда мешает, поэтому в боевых условиях приходится проводить хирургическую операцию прямо на месте", — рассказал Шаман.