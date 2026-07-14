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Медик рассказал, как проводил операцию в 300 метрах от позиций ВСУ - РИА Новости, 14.07.2026
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06:56 14.07.2026 (обновлено: 11:29 14.07.2026)
Медик рассказал, как проводил операцию в 300 метрах от позиций ВСУ

Боец ВС России провел операцию в 300 метрах от позиций ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРабота медицинского отряда в зоне СВО
Работа медицинского отряда в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Работа медицинского отряда в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военный медик морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Шаман проводил хирургическую операцию в 300 метрах от позиций ВСУ.
  • В боевых условиях, когда до позиций противника остается 200–350 метров, медику приходится действовать максимально быстро и точно, чтобы провести операцию на месте.
ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Военный медик морской пехоты группировки войск "Центр" с позывным Шаман рассказал РИА Новости, что проводил хирургическую операцию всего в 300 метрах от позиций ВСУ.
"Когда понимаешь, что время идет на секунды, приходится действовать быстро. Для иммобилизации и эвакуации поврежденная конечность иногда мешает, поэтому в боевых условиях приходится проводить хирургическую операцию прямо на месте", — рассказал Шаман.
По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады, подобные манипуляции иногда приходится выполнять непосредственно на линии боевого соприкосновения, когда до позиций противника остается всего 200-350 метров, что требует от медика максимально быстрых и точных действий.
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