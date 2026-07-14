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Фермер объяснил, как правильно хранить растительные масла - РИА Новости, 14.07.2026
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23:55 14.07.2026
Фермер объяснил, как правильно хранить растительные масла

Фермер Вутактакис посоветовал не хранить растительное масло рядом с плитой

© РИА Новости / Виталий ТимкивРастительное масло
Растительное масло - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Растительное масло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Растительные масла теряют свежесть от света и теплого воздуха, поэтому их лучше хранить в закрытой таре в шкафу, вдали от плиты, посоветовал фермер Янис Вутактакис.
  • Для хранения растительных масел подходят темное стекло, керамика или пищевая нержавеющая сталь; важно, чтобы масленка была чистой, сухой и с крышкой.
  • Ароматным нерафинированным маслам нужно особое внимание: их стоит покупать в небольшом объеме, плотно закрывать после каждого использования и не держать открытыми месяцами.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Растительные масла теряют свежесть от света и теплого воздуха, поэтому не стоит держать их рядом с плитой - лучше перелить содержимое в темную стеклянную или керамическую емкость и хранить в закрытом шкафу, рассказал РИА Новости фермер бренда Greek Legend Янис Вутактакис.
"Масло не любит кухонных перепадов. Бутылку часто ставят рядом с плитой, потому что так удобно: достал, налил, убрал. Но рядом с горячей сковородой, духовкой и паром продукт каждый день понемногу теряет свежесть. Лучше держать масло в закрытом шкафу, вдали от жара, света и сильных запахов", - сказал он.
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"Если бутылку открыли, ее нужно закрывать сразу, не оставлять на столе и не переливать в случайную посуду. Для растительных масел подходят темное стекло, керамика или пищевая нержавеющая сталь. Масленка должна быть чистой, сухой и с крышкой", - добавил эксперт.
При этом он отметил, что не стоит доливать свежее масло поверх старого, так как на стенках, в носике и под крышкой остаются капли, которые быстрее окисляются и могут передать новой порции неприятный запах. Также не стоит переливать разные масла в одну и ту же бутылку, не промыв ее - емкость сохраняет запах предыдущего продукта.
"Новый продукт в такой посуде уже не будет иметь чистого вкуса. Правильнее закончить масло, вымыть емкость, полностью высушить и только потом наполнить снова", - объясняет Вутактакис.
По словам специалиста, любое масло со временем меняется. Подсолнечное, кукурузное, рапсовое, льняное, кунжутное, тыквенное, ореховое и оливковое масла по-разному переносят хранение, но принцип один: чем больше света, нагрева и контакта с воздухом, тем быстрее продукт теряет свежий вкус и запах.
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Особенно внимательно нужно относиться к ароматным нерафинированным маслам, предупреждает фермер. Их покупают не просто как жир для готовки, а ради вкуса, запаха и природных веществ, которые сохраняются в продукте. Он советует брать такие масла в небольшом объеме, плотно закрывать после каждого использования и не держать открытыми месяцами.
Например, фермерские оливковые масла extra virgin сохраняют в себе природный аромат, полифенолы, витамин Е и характерный вкус урожая благодаря отсутствию рафинации, но становятся чувствительнее к хранению. Воздух, тепло и свет постепенно забирают у него аромат. Если бутылку открыли, ее нужно закрывать сразу, не оставлять на столе и не переливать в случайную посуду.
Домашние масла с чесноком, травами, перцем или другими добавками - это уже скоропортящаяся смесь, особенно если внутрь попали свежие продукты. Ее нельзя месяцами держать у плиты - нужно готовить небольшими порциями и хранить в холодильнике, порекомендовал эксперт.
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