Фермер объяснил, как правильно хранить растительные масла

Краткий пересказ от РИА ИИ Растительные масла теряют свежесть от света и теплого воздуха, поэтому их лучше хранить в закрытой таре в шкафу, вдали от плиты, посоветовал фермер Янис Вутактакис.

Для хранения растительных масел подходят темное стекло, керамика или пищевая нержавеющая сталь; важно, чтобы масленка была чистой, сухой и с крышкой.

Ароматным нерафинированным маслам нужно особое внимание: их стоит покупать в небольшом объеме, плотно закрывать после каждого использования и не держать открытыми месяцами.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Растительные масла теряют свежесть от света и теплого воздуха, поэтому не стоит держать их рядом с плитой - лучше перелить содержимое в темную стеклянную или керамическую емкость и хранить в закрытом шкафу, рассказал РИА Новости фермер бренда Greek Legend Янис Вутактакис.

"Масло не любит кухонных перепадов. Бутылку часто ставят рядом с плитой, потому что так удобно: достал, налил, убрал. Но рядом с горячей сковородой, духовкой и паром продукт каждый день понемногу теряет свежесть. Лучше держать масло в закрытом шкафу, вдали от жара, света и сильных запахов", - сказал он.

"Если бутылку открыли, ее нужно закрывать сразу, не оставлять на столе и не переливать в случайную посуду. Для растительных масел подходят темное стекло, керамика или пищевая нержавеющая сталь. Масленка должна быть чистой, сухой и с крышкой", - добавил эксперт.

При этом он отметил, что не стоит доливать свежее масло поверх старого, так как на стенках, в носике и под крышкой остаются капли, которые быстрее окисляются и могут передать новой порции неприятный запах. Также не стоит переливать разные масла в одну и ту же бутылку, не промыв ее - емкость сохраняет запах предыдущего продукта.

"Новый продукт в такой посуде уже не будет иметь чистого вкуса. Правильнее закончить масло, вымыть емкость, полностью высушить и только потом наполнить снова", - объясняет Вутактакис.

По словам специалиста, любое масло со временем меняется. Подсолнечное, кукурузное, рапсовое, льняное, кунжутное, тыквенное, ореховое и оливковое масла по-разному переносят хранение, но принцип один: чем больше света, нагрева и контакта с воздухом, тем быстрее продукт теряет свежий вкус и запах.

Особенно внимательно нужно относиться к ароматным нерафинированным маслам, предупреждает фермер. Их покупают не просто как жир для готовки, а ради вкуса, запаха и природных веществ, которые сохраняются в продукте. Он советует брать такие масла в небольшом объеме, плотно закрывать после каждого использования и не держать открытыми месяцами.

Например, фермерские оливковые масла extra virgin сохраняют в себе природный аромат, полифенолы, витамин Е и характерный вкус урожая благодаря отсутствию рафинации, но становятся чувствительнее к хранению. Воздух, тепло и свет постепенно забирают у него аромат. Если бутылку открыли, ее нужно закрывать сразу, не оставлять на столе и не переливать в случайную посуду.