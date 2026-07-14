Мантуров рассказал о перспективных направлениях сотрудничества с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Денис Мантуров заявил о перспективах взаимодействия с США в космической медицине и биологии.
- Он провел рабочую встречу с руководителем НАСА Джаредом Айзекманом.
- Стороны обсудили разработку совместной программы по контролируемому сведению международной космической станции с орбиты с завершением полета на конец 2030 года.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Взаимодействие с США в космической медицине и биологии, проведение совместных экспериментов сейчас и на будущих орбитальных станциях являются перспективными направлениями, заявил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.
Во вторник Мантуров провел рабочую встречу с руководителем НАСА Джаредом Айзекманом, в ходе которой были обсуждены текущие и перспективные направления сотрудничества России и США в космической сфере. В частности, были рассмотрены вопросы, связанные с контролируемым сведением международной космической станции с орбиты – разработана совместная программа, предполагающая завершение полета станции на конец 2030 года.
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"Еще одно перспективное направление взаимодействия связано с космической медициной и биологией, а именно проведением совместных экспериментов как в рамках существующей инфраструктуры, так и на будущих орбитальных станциях", - приводит слова Мантурова его секретариат.
Во вторник ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-29". В экипаже корабля космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, астронавт НАСА Анил Менон. Продолжительность их миссии на станции должна составить 261 сутки. В российской программе – 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.