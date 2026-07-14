Мантуров: Россия видит потенциал для кооперации с США по лунным программам

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия видит потенциал для кооперации с США по лунным программам, включая создание стыковочных механизмов, решение вопросов спутниковой связи и навигации, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Видим потенциал для кооперации в рамках лунных программ, включая создание стыковочных механизмов, установление радиосвязи, а также решение вопросов спутниковой связи и навигации в будущих лунных миссиях" - приводит слова Мантурова его секретариат.