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Мантуров: Россия видит потенциал для кооперации с США по лунным программам - РИА Новости, 14.07.2026
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18:32 14.07.2026 (обновлено: 18:39 14.07.2026)
Мантуров: Россия видит потенциал для кооперации с США по лунным программам

Мантуров: РФ видит потенциал для кооперации со Штатами по лунным программам

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Денис Мантуров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия видит потенциал для кооперации с США по лунным программам.
  • Потенциальные направления сотрудничества включают создание стыковочных механизмов, решение вопросов спутниковой связи и навигации.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия видит потенциал для кооперации с США по лунным программам, включая создание стыковочных механизмов, решение вопросов спутниковой связи и навигации, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Видим потенциал для кооперации в рамках лунных программ, включая создание стыковочных механизмов, установление радиосвязи, а также решение вопросов спутниковой связи и навигации в будущих лунных миссиях" - приводит слова Мантурова его секретариат.
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