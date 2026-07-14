Мантуров принял доклад о готовности к посадке экипажа на "Союз МС-29"

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый вице-премьер России Денис Мантуров принял доклад о готовности экипажа корабля "Союз МС-29" к посадке.

Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29" намечен на 17:48 мск 14 июля, а стыковка с МКС — в 20:56 мск.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров принял доклад о готовности к посадке экипажа корабля "Союз МС-29", сообщили в секретариате вице-премьера.

Ранее во вторник в секретариате сообщали, что Мантуров прибыл на Байконур , где с главами "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и НАСА Джаредом Айзекманом примет участие в запуске "Союз МС-29".

На опубликованных кадрах видно, как командир корабля "Союз МС-29" - российский космонавт Петр Дубров, бортинженеры-его соотечественница Анна Кикина и американский астронавт Анил Менон выходят из салона автобуса и идут навстречу первому вице-премьеру, чтобы доложить о своей готовности к посадке в космический корабль.