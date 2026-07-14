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Мантуров принял доклад о готовности к посадке экипажа на "Союз МС-29" - РИА Новости, 14.07.2026
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16:55 14.07.2026 (обновлено: 17:10 14.07.2026)
Мантуров принял доклад о готовности к посадке экипажа на "Союз МС-29"

Данис Мантуров принял доклад о готовности к посадке экипажа на "Союз МС-29"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Денис Мантуров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый вице-премьер России Денис Мантуров принял доклад о готовности экипажа корабля "Союз МС-29" к посадке.
  • Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29" намечен на 17:48 мск 14 июля, а стыковка с МКС — в 20:56 мск.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров принял доклад о готовности к посадке экипажа корабля "Союз МС-29", сообщили в секретариате вице-премьера.
Ранее во вторник в секретариате сообщали, что Мантуров прибыл на Байконур, где с главами "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и НАСА Джаредом Айзекманом примет участие в запуске "Союз МС-29".
На опубликованных кадрах видно, как командир корабля "Союз МС-29" - российский космонавт Петр Дубров, бортинженеры-его соотечественница Анна Кикина и американский астронавт Анил Менон выходят из салона автобуса и идут навстречу первому вице-премьеру, чтобы доложить о своей готовности к посадке в космический корабль.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем намечен на 17.48 мск 14 июля. Стыковка с МКС - в 20.56 мск. Всего на орбите новый экипаж станции проведет 261 сутки.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Госкомиссия одобрила запуск "Союза МС-29" с экипажем к МКС
Вчера, 14:10
 
РоссияБайконур (город)Денис МантуровДжаред АйзекманПетр ДубровРоскосмосНАСА
 
 
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