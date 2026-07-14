Мантуров принял доклад о готовности к посадке экипажа на "Союз МС-29"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый вице-премьер России Денис Мантуров принял доклад о готовности экипажа корабля "Союз МС-29" к посадке.
- Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29" намечен на 17:48 мск 14 июля, а стыковка с МКС — в 20:56 мск.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров принял доклад о готовности к посадке экипажа корабля "Союз МС-29", сообщили в секретариате вице-премьера.
На опубликованных кадрах видно, как командир корабля "Союз МС-29" - российский космонавт Петр Дубров, бортинженеры-его соотечественница Анна Кикина и американский астронавт Анил Менон выходят из салона автобуса и идут навстречу первому вице-премьеру, чтобы доложить о своей готовности к посадке в космический корабль.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем намечен на 17.48 мск 14 июля. Стыковка с МКС - в 20.56 мск. Всего на орбите новый экипаж станции проведет 261 сутки.