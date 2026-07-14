МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Первый вице-премьер России Денис Мантуров прибыл на Байконур, где с главами "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и НАСА Джаредом Айзекманом примет участие в запуске "Союз МС-29", сообщили в секретариате Мантурова.

Командир корабля "Союз МС-29" - российский космонавт Петр Дубров, бортинженеры - его соотечественница Анна Кикина и американский астронавт Анил Менон. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем намечен на 17.48 мск 14 июля. Стыковка с МКС - в 20.56 мск. Всего на орбите новый экипаж станции проведет 261 сутки.