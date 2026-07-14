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Мантуров прибыл на Байконур - РИА Новости, 14.07.2026
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13:00 14.07.2026 (обновлено: 13:09 14.07.2026)
Мантуров прибыл на Байконур

Мантуров прибыл на Байконур, где примет участие в запуске "Союза МС-29"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Денис Мантуров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый вице-премьер России Денис Мантуров прибыл на Байконур для участия в запуске "Союз МС-29".
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Первый вице-премьер России Денис Мантуров прибыл на Байконур, где с главами "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и НАСА Джаредом Айзекманом примет участие в запуске "Союз МС-29", сообщили в секретариате Мантурова.
"Первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров прибыл на космодром Байконур, где совместно с главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и директором Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА - ред.) США Джаредом Айзекманом примет участие в мероприятиях запуска ракеты космического назначения с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-29", - говорится в сообщении.
Командир корабля "Союз МС-29" - российский космонавт Петр Дубров, бортинженеры - его соотечественница Анна Кикина и американский астронавт Анил Менон. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем намечен на 17.48 мск 14 июля. Стыковка с МКС - в 20.56 мск. Всего на орбите новый экипаж станции проведет 261 сутки.
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