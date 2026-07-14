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Песков прокомментировал ситуацию с санкциями против мессенджера "Макс" - РИА Новости, 14.07.2026
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13:01 14.07.2026
Песков прокомментировал ситуацию с санкциями против мессенджера "Макс"

Песков: "Макс" — не единственный мессенджер, попавший под репрессии в Европе

© AP Photo / Seth WenigДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "Макс" — не единственный мессенджер, сталкивающийся с репрессивными действиями в европейских государствах.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мессенджер "Макс" не единственная платформа, сталкивающаяся с репрессиями в Европе, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс". Журналисты попросили Пескова прокомментировать введенные санкции.
"Я хочу напомнить, что "Макс" - это не единственный мессенджер, который, например, сталкивается с репрессивными действиями в европейских государствах. Вы понимаете, о каком еще мессенджере я говорю", - сказал Песков журналистам.
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