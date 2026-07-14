В Кремле убеждены, что мессенджер "Макс" продолжит успешно развиваться

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЕС официально ввел санкции против российской компании VK и "Коммуникационной платформы", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".
- Дмитрий Песков заявил, что мессенджер "Макс" продолжит свое успешное развитие, несмотря на санкции.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мессенджер "Макс" продолжит свое успешное развитие, несмотря на санкции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".
"Мы убеждены, что наш мессенджер, несмотря на все санкции, продолжит свое достаточно бурное и успешное развитие", - сказал Песков журналистам.