Краткий пересказ от РИА ИИ
- Слуцкий заявил, что Макрон превратил День взятия Бастилии в политическое зрелище в поддержку режима Владимира Зеленского.
- Французский лидер опубликовал кадры, на которых бойцы ВСУ маршируют на параде в честь Дня взятия Бастилии.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон превратил национальный праздник Французской Республики - День взятия Бастилии - в политическое зрелище, направленное на поддержку террористического режима Владимира Зеленского, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее французский лидер опубликовал в социальной сети Х кадры, на которых бойцы ВСУ маршируют на параде в честь Дня взятия Бастилии.
Парламентарий отметил, что День взятия Бастилии - это символ триумфа воли народа.
"Неужели французы действительно хотят рисковать своим благополучием ради коррумпированной неонацистской хунты?" - задался вопросом он.
День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. Бастилия - крепость и государственная тюрьма в предместье Сент-Антуан в Париже, построенная в 1382 году. В XIV-XVII веках Бастилия служила укреплением на подступах к столице, выполняла функции тюрьмы, преимущественно для политических заключенных. Она пала под натиском восставших 14 июля 1789 года. Этот день считается началом Великой французской революции.
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