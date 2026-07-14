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Слуцкий: Макрон превратил День взятия Бастилии в политическое зрелище - РИА Новости, 14.07.2026
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22:47 14.07.2026
Слуцкий: Макрон превратил День взятия Бастилии в политическое зрелище

Слуцкий: Макрон превратил День взятия Бастилии в зрелище в поддержку Зеленского

© REUTERS / Mehmet FutsiПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© REUTERS / Mehmet Futsi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Слуцкий заявил, что Макрон превратил День взятия Бастилии в политическое зрелище в поддержку режима Владимира Зеленского.
  • Французский лидер опубликовал кадры, на которых бойцы ВСУ маршируют на параде в честь Дня взятия Бастилии.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон превратил национальный праздник Французской Республики - День взятия Бастилии - в политическое зрелище, направленное на поддержку террористического режима Владимира Зеленского, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее французский лидер опубликовал в социальной сети Х кадры, на которых бойцы ВСУ маршируют на параде в честь Дня взятия Бастилии.
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"Макрон превратил национальный праздник Франции в политическое зрелище в поддержку террористического режима Зеленского", - написал Слуцкий на своей странице в соцсети Х.
Парламентарий отметил, что День взятия Бастилии - это символ триумфа воли народа.
"Неужели французы действительно хотят рисковать своим благополучием ради коррумпированной неонацистской хунты?" - задался вопросом он.
День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. Бастилия - крепость и государственная тюрьма в предместье Сент-Антуан в Париже, построенная в 1382 году. В XIV-XVII веках Бастилия служила укреплением на подступах к столице, выполняла функции тюрьмы, преимущественно для политических заключенных. Она пала под натиском восставших 14 июля 1789 года. Этот день считается началом Великой французской революции.
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