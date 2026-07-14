Рейтинг@Mail.ru
"Изо всех сил". СМИ рассказали, как Макрон хотел впечатлить Путина - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 14.07.2026 (обновлено: 21:10 14.07.2026)
"Изо всех сил". СМИ рассказали, как Макрон хотел впечатлить Путина

Spiegel: Макрон собрал в Париже "коалицию желающих" ради внимания Путина

© REUTERS / Mehmet FutsiПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© REUTERS / Mehmet Futsi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Франции Эммануэль Макрон собрал «коалицию желающих» в Париже для привлечения внимания Владимира Путина.
  • На встрече «клуба друзей Украины» присутствовали генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обсуждалась помощь Киеву.
  • Военный парад в честь Дня взятия Бастилии открыли 500 военных из «коалиции желающих», включая ВСУ.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон собрал "коалицию желающих" в Париже ради того, чтобы привлечь внимание Владимира Путина, пишет Der Spiegel.
"Так называемая "коалиция желающих", которую Макрон собрал в понедельник и вторник на встречу в поддержку Украины, хочет, чтобы ее воспринимали всерьез. Особенно президент России Владимир Путин", — сообщается в материале.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
"Как омерзительно". Подарок Макрона Зеленскому вызвал гнев во Франции
Вчера, 16:36
В статье указывается, что на встрече "клуба друзей Украины", на которой присутствовали генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обсуждалась помощь Киеву, а в военном параде в честь Дня взятия Бастилии участвовали как военные из стран "коалиции желающих", так и из ВСУ.
"Однако достаточно ли символических жестов и роскошных декораций, чтобы произвести впечатление на Путина? Или "коалиция желающих" теперь все больше превращается в коалицию благих намерений? Ее участники стараются изо всех сил, однако остаются бессильными, когда речь заходит о прекращении огня, соблюдение которого они намерены обеспечить — когда-нибудь в будущем", — говорится в публикации.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении России. Песков также назвал "коалицию желающих" коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на пресс-конференции после саммита коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Макрон сделал внезапное заявление о капитуляции перед Россией
Вчера, 17:32
 
В миреРоссияФранцияПарижДмитрий ПесковЕврокомиссияЭммануэль МакронНАТОВладимир ПутинDer Spiegel
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала