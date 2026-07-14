Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Франции Эммануэль Макрон собрал «коалицию желающих» в Париже для привлечения внимания Владимира Путина.
- На встрече «клуба друзей Украины» присутствовали генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обсуждалась помощь Киеву.
- Военный парад в честь Дня взятия Бастилии открыли 500 военных из «коалиции желающих», включая ВСУ.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон собрал "коалицию желающих" в Париже ради того, чтобы привлечь внимание Владимира Путина, пишет Der Spiegel.
В статье указывается, что на встрече "клуба друзей Украины", на которой присутствовали генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обсуждалась помощь Киеву, а в военном параде в честь Дня взятия Бастилии участвовали как военные из стран "коалиции желающих", так и из ВСУ.
"Однако достаточно ли символических жестов и роскошных декораций, чтобы произвести впечатление на Путина? Или "коалиция желающих" теперь все больше превращается в коалицию благих намерений? Ее участники стараются изо всех сил, однако остаются бессильными, когда речь заходит о прекращении огня, соблюдение которого они намерены обеспечить — когда-нибудь в будущем", — говорится в публикации.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении России. Песков также назвал "коалицию желающих" коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.