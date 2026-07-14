"Изо всех сил". СМИ рассказали, как Макрон хотел впечатлить Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Франции Эммануэль Макрон собрал «коалицию желающих» в Париже для привлечения внимания Владимира Путина.

На встрече «клуба друзей Украины» присутствовали генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обсуждалась помощь Киеву.

Военный парад в честь Дня взятия Бастилии открыли 500 военных из «коалиции желающих», включая ВСУ.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон собрал "коалицию желающих" в Париже ради того, чтобы привлечь внимание Владимира Путина, пишет Der Spiegel.

"Так называемая "коалиция желающих", которую Макрон собрал в понедельник и вторник на встречу в поддержку Украины , хочет, чтобы ее воспринимали всерьез. Особенно президент России Владимир Путин", — сообщается в материале.

В статье указывается, что на встрече "клуба друзей Украины", на которой присутствовали генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обсуждалась помощь Киеву, а в военном параде в честь Дня взятия Бастилии участвовали как военные из стран "коалиции желающих", так и из ВСУ.

"Однако достаточно ли символических жестов и роскошных декораций, чтобы произвести впечатление на Путина? Или "коалиция желающих" теперь все больше превращается в коалицию благих намерений? Ее участники стараются изо всех сил, однако остаются бессильными, когда речь заходит о прекращении огня, соблюдение которого они намерены обеспечить — когда-нибудь в будущем", — говорится в публикации.