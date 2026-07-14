Макрон вручил Стармеру высшую награду Франции за поддержку Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Макрон наградил Стармера орденом Почетного Легиона.
- Награда присвоена за лидирующую роль в создании "коалиции желающих".
- Вручая награду, Макрон выразил благодарность Стармеру за его лидерство и обязательства перед Великобританией, за безопасность Европы и Украины.
ЛОНДОН, 14 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон наградил уходящего с поста премьер-министра Великобритании Кира Стармера высшей наградой Франции - орденом Почетного Легиона - за поддержку Украины, сообщает газета Guardian.
"Кир Стармер стал первым премьер-министром Великобритании, награжденным французским президентом орденом Почетного Легиона в знак признания его совместной работы с Францией по обеспечению безопасности в Европе", - пишет издание.
Награда присвоена за лидирующую роль в создании так коалиции желающих, уточняет газета. Вручая награду, Макрон сказал, что Стармер сыграл "историческую роль" в ее создании.
"Дорогой Кир, я хотел бы еще раз выразить свою благодарность и благодарность французского народа за годы, проведенные вами на посту премьер-министра. Но я должен сказать, что, помимо этого, я благодарен вам за ваше личное лидерство и ваши выполненные обязательства перед вашей страной, за безопасность Европы, Украины, двусторонних отношений, за вашу порядочность", - цитирует издание французского лидера.
Из числа британских премьеров только Уинстон Черчилль получил сопоставимую награду. В 1958 году он стал Кавалером большого креста ордена Почетного Легиона, который является самым высшим рангом награды.