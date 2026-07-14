Макрон вручил Стармеру высшую награду Франции за поддержку Украины

Награда присвоена за лидирующую роль в создании так коалиции желающих, уточняет газета. Вручая награду, Макрон сказал, что Стармер сыграл "историческую роль" в ее создании.

"Дорогой Кир, я хотел бы еще раз выразить свою благодарность и благодарность французского народа за годы, проведенные вами на посту премьер-министра. Но я должен сказать, что, помимо этого, я благодарен вам за ваше личное лидерство и ваши выполненные обязательства перед вашей страной, за безопасность Европы, Украины, двусторонних отношений, за вашу порядочность", - цитирует издание французского лидера.