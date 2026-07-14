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Макрон сделал внезапное заявление о капитуляции перед Россией - РИА Новости, 14.07.2026
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17:32 14.07.2026 (обновлено: 23:42 14.07.2026)
Макрон сделал внезапное заявление о капитуляции перед Россией

Макрон заявил, что Западу нельзя допустить капитуляции Украины перед Россией

© REUTERS / TERESA SUAREZ / POOLПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на пресс-конференции после саммита "коалиции желающих" в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на пресс-конференции после саммита коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© REUTERS / TERESA SUAREZ / POOL
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на пресс-конференции после саммита "коалиции желающих" в Париже
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией.
  • Макрон высказался в пользу продолжения поддержки Киева и посчитал неприемлемыми любые попытки договориться с Россией за счет интересов Украины.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией, видео его выступления опубликовано на YouTube.
"История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова", — утверждает он.
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