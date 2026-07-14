Макрон сделал внезапное заявление о капитуляции перед Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией.
- Макрон высказался в пользу продолжения поддержки Киева и посчитал неприемлемыми любые попытки договориться с Россией за счет интересов Украины.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией, видео его выступления опубликовано на YouTube.
"История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова", — утверждает он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Евросоюз будет играть только подрывную роль в переговорах по украинскому кризису, это доказывают прошлые попытки европейцев "способствовать урегулированию".
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13 июля, 15:27