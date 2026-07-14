Рейтинг@Mail.ru
ЗАЭС сообщила МАГАТЭ о новых ударах ВСУ по Энергодару - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 14.07.2026 (обновлено: 21:53 14.07.2026)
ЗАЭС сообщила МАГАТЭ о новых ударах ВСУ по Энергодару

РИА Новости: информацию о новых ударах ВСУ по Энергодару довели до МАГАТЭ

© РИА НовостиПоследствия обстрела Энергодара
Последствия обстрела Энергодара - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости
Последствия обстрела Энергодара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители Запорожской АЭС сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) об ударах ВСУ по Энергодару, включая пожарную часть.
  • ВСУ нанесли множественные удары по Энергодару, атаковав магазины, территорию пожарной и медсанчасти.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Информация о новых ударах ВСУ по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, включая пожарную часть, доведена до представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
«
"Информация обо всех подобных атаках, как и прежде, доводится до сведения специалистов МАГАТЭ. При наличии возможности представителям агентства демонстрируются последствия ударов, чтобы они могли лично убедиться, что атакам подвергаются гражданская инфраструктура и службы, обеспечивающие безопасность города и Запорожской АЭС", - сказала Яшина.
ВСУ нанесли множественные удары по городу Энергодар, атаковав магазины, территорию пожарной и медсанчасти, сообщил ранее во вторник глава города Максим Пухов. При этом ВСУ ранее также неоднократно атаковали территории пожарной части.
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
МАГАТЭ проинформировали об украинской атаке на Энергодар
10 февраля, 20:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала