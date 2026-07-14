ЗАЭС сообщила МАГАТЭ о новых ударах ВСУ по Энергодару

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Информация о новых ударах ВСУ по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, включая пожарную часть, доведена до представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

ВСУ нанесли множественные удары по городу Энергодар, атаковав магазины, территорию пожарной и медсанчасти, сообщил ранее во вторник глава города Максим Пухов. При этом ВСУ ранее также неоднократно атаковали территории пожарной части.