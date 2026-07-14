Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители Запорожской АЭС сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) об ударах ВСУ по Энергодару, включая пожарную часть.
- ВСУ нанесли множественные удары по Энергодару, атаковав магазины, территорию пожарной и медсанчасти.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Информация о новых ударах ВСУ по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, включая пожарную часть, доведена до представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
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"Информация обо всех подобных атаках, как и прежде, доводится до сведения специалистов МАГАТЭ. При наличии возможности представителям агентства демонстрируются последствия ударов, чтобы они могли лично убедиться, что атакам подвергаются гражданская инфраструктура и службы, обеспечивающие безопасность города и Запорожской АЭС", - сказала Яшина.
ВСУ нанесли множественные удары по городу Энергодар, атаковав магазины, территорию пожарной и медсанчасти, сообщил ранее во вторник глава города Максим Пухов. При этом ВСУ ранее также неоднократно атаковали территории пожарной части.
МАГАТЭ проинформировали об украинской атаке на Энергодар
10 февраля, 20:20