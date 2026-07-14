Бразилец, совершающий кругосветку, долетел до Магадана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Фрота, участник проекта Frotas Pelo Mundo, долетел до Магадана и отправился в Анадырь.
- Маршрут путешественника предусматривает полет над Аляской, после чего его ждет завершающий этап кругосветного путешествия и возвращение в Бразилию.
МАГАДАН, 14 июл - РИА Новости. Бразилец Александр Фрота, свершающий кругосветное путешествие на одномоторном самолете, долетел до Магадана, а затем отправился в чукотский Анадырь, сообщает международный аэропорт Магадан.
По данным авиагавани, Фрота является автором проекта "Frotas Pelo Mundo", цель которого стать первым бразильцем, совершившим одиночное кругосветное путешествие на экспериментальном одномоторном самолете. Началось путешествие в Форталезе, родном городе путешественника около 120 дней назад.
"Наш аэропорт стал одной из ярких точек на личной карте путешествий бразильского пилота-любителя Александра Фрота. Пилот-любитель уже вылетел в Анадырь, затем его маршрут будет проложен до Аляски, а после - завершающий этап кругосветки и возвращение в Бразилию", - говорится в сообщении в Telegram-канале магаданского аэропорта.