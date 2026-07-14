В Литве одобрили план, предусматривающий самостоятельную эвакуацию жителей

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Власти Литвы утвердили план эвакуации населения, согласно которому самостоятельно эвакуироваться придется около 75% жителей страны, следует из детального плана эвакуации населения государственного уровня.

"Планируется, что около 75% населения, в случае необходимости, смогут эвакуироваться самостоятельно, а муниципалитеты организуют эвакуацию оставшихся жителей", - говорится в документе, который приводит агентство Sputnik Литва.