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В Литве одобрили план, предусматривающий самостоятельную эвакуацию жителей - РИА Новости, 14.07.2026
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23:30 14.07.2026
В Литве одобрили план, предусматривающий самостоятельную эвакуацию жителей

Литва одобрила план, предусматривающий самостоятельную эвакуацию 75% жителей

© РИА Новости / Алексей ФилипповВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Вильнюс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Литвы утвердили план эвакуации населения государственного уровня.
  • Около 75% жителей Литвы в случае необходимости должны будут эвакуироваться самостоятельно, а муниципалитеты организуют эвакуацию оставшихся жителей.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Власти Литвы утвердили план эвакуации населения, согласно которому самостоятельно эвакуироваться придется около 75% жителей страны, следует из детального плана эвакуации населения государственного уровня.
"Планируется, что около 75% населения, в случае необходимости, смогут эвакуироваться самостоятельно, а муниципалитеты организуют эвакуацию оставшихся жителей", - говорится в документе, который приводит агентство Sputnik Литва.
Из документа также следует, что приоритет в помощи с эвакуацией будет отдаваться наиболее уязвимым группам населения - семьям с маленькими детьми, инвалидам, пожилым жителям и другим лицам, нуждающимся в помощи. Как отмечает агентство, план подписал исполняющий обязанности министра внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.
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