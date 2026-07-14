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Литовский министр впал в истерику после неудачной попытки навредить России - РИА Новости, 14.07.2026
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03:19 14.07.2026 (обновлено: 15:27 14.07.2026)
Литовский министр впал в истерику после неудачной попытки навредить России

Глава МИД Литвы Будрис: новый пакет санкций вскрыл раскол в ЕС из-за России

© AP PhotoМинистр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Провал попыток согласовать 21-й пакет санкций вскрыл глубокий раскол в ЕС по вопросу отношения к России, заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.
  • Страны ЕС все чаще ставят свои экономические интересы на первое место, откладывая принятие более радикальных решений или пересматривая ранее принятые, отметил министр.
  • Разногласия по поводу ужесточения ограничений на транспортировку сжиженного газа являются самым большим препятствием для соглашения нового пакета санкций.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Провал попыток Евросоюза согласовать 21-й пакет санкций вскрыл глубокий раскол в ЕС по вопросу отношения к России, заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, его слова приводит издание Diena.
"Эта тенденция, которая проявилась, вероятно, в 20-м, а также в 21-м пакете (санкций. — Прим. ред.), заключается в том, что страны все чаще ставят свои экономические интересы на первое место и таким образом откладывают принятие более радикальных решений или просто склонны пересматривать ранее принятые решения", — пожаловался он.
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По словам министра, разногласия по поводу ужесточения ограничений на транспортировку сжиженного газа являются самым большим препятствием для согласования нового пакета санкций.
"Как известно, в мире не так много судов, способных перевозить сжиженный газ, и многие из них находятся в Европе. Поэтому да, именно эти блокирующие вопросы препятствуют принятию пакета санкций", — добавил Будрис.
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