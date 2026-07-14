Литовский министр впал в истерику после неудачной попытки навредить России

Краткий пересказ от РИА ИИ Провал попыток согласовать 21-й пакет санкций вскрыл глубокий раскол в ЕС по вопросу отношения к России, заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

Страны ЕС все чаще ставят свои экономические интересы на первое место, откладывая принятие более радикальных решений или пересматривая ранее принятые, отметил министр.

Разногласия по поводу ужесточения ограничений на транспортировку сжиженного газа являются самым большим препятствием для соглашения нового пакета санкций.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Провал попыток Евросоюза согласовать 21-й пакет санкций вскрыл глубокий раскол в ЕС по вопросу отношения к России, заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, его слова приводит издание Diena.

"Эта тенденция, которая проявилась, вероятно, в 20-м, а также в 21-м пакете (санкций. — Прим. ред.), заключается в том, что страны все чаще ставят свои экономические интересы на первое место и таким образом откладывают принятие более радикальных решений или просто склонны пересматривать ранее принятые решения", — пожаловался он.

По словам министра, разногласия по поводу ужесточения ограничений на транспортировку сжиженного газа являются самым большим препятствием для согласования нового пакета санкций.

"Как известно, в мире не так много судов, способных перевозить сжиженный газ, и многие из них находятся в Европе . Поэтому да, именно эти блокирующие вопросы препятствуют принятию пакета санкций", — добавил Будрис.

Вчера глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что страны объединения не смогли достичь соглашения по 21-му пакету антироссийских санкций.