Краткий пересказ от РИА ИИ
- Провал попыток согласовать 21-й пакет санкций вскрыл глубокий раскол в ЕС по вопросу отношения к России, заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.
- Страны ЕС все чаще ставят свои экономические интересы на первое место, откладывая принятие более радикальных решений или пересматривая ранее принятые, отметил министр.
- Разногласия по поводу ужесточения ограничений на транспортировку сжиженного газа являются самым большим препятствием для соглашения нового пакета санкций.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Провал попыток Евросоюза согласовать 21-й пакет санкций вскрыл глубокий раскол в ЕС по вопросу отношения к России, заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, его слова приводит издание Diena.
"Эта тенденция, которая проявилась, вероятно, в 20-м, а также в 21-м пакете (санкций. — Прим. ред.), заключается в том, что страны все чаще ставят свои экономические интересы на первое место и таким образом откладывают принятие более радикальных решений или просто склонны пересматривать ранее принятые решения", — пожаловался он.
По словам министра, разногласия по поводу ужесточения ограничений на транспортировку сжиженного газа являются самым большим препятствием для согласования нового пакета санкций.
"Как известно, в мире не так много судов, способных перевозить сжиженный газ, и многие из них находятся в Европе. Поэтому да, именно эти блокирующие вопросы препятствуют принятию пакета санкций", — добавил Будрис.
Вчера глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что страны объединения не смогли достичь соглашения по 21-му пакету антироссийских санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.