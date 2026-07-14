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Лидеры банды "Шагивалеевские" получили 21 год и 18 лет за убийства - РИА Новости, 14.07.2026
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12:39 14.07.2026
Лидеры банды "Шагивалеевские" получили 21 год и 18 лет за убийства

Лидеры банды "Шагивалеевские" получили 21 год и 18 лет колонии за убийства

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Азат Шагивалеев и Леонид Райман получили 21 год и 18 лет лишения свободы по делу об убийствах.
  • Банда «Шагивалеевские» в 1990-х годах совершила убийства двух руководителей коммерческих организаций и участников противоборствующей преступной группы.
  • Шагивалеев и Райман в течение пяти лет с 1992 по 1997 год вымогали деньги у руководителя частной фирмы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Лидеры банды "Шагивалеевские", которая действовала в Коми в 1990-2000 годах, Азат Шагивалеев и Леонид Райман получили 21 год и 18 лет лишения свободы по делу об убийствах, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Шагивалееву А.М. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в колонии строгого режима. По совокупности приговоров окончательно назначен 21 год лишения свободы. Райману Л.М. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба.
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В пресс-службе судов Коми добавили, что у истоков группировки в 1991 году стояли Райман, Шагивалеев и Л., убитый в 1995 году членами противоборствующей преступной группы. В её состав в разный период времени, до 2005 года, входили не менее 17 человек. Десять членов банды убиты участниками противоборствующих преступных групп в 1995, 1996, 1998, 2005 годах.
Следствие и судом установлено, что банда "Шагивалеевские" имела в своем распоряжении огнестрельное оружие, боеприпасы и транспортные средства. Члены банды совершили в 1990-х годах убийства двух руководителей коммерческих организаций, участника, лидера и супруги лидера противоборствующей преступной группы "Ифы-Козлова".
В пресс-службе уточняют, что убийство руководителя коммерческого предприятия совершено из-за его отказа от сотрудничества в бизнесе и предоставлении защиты от посягательства со стороны иных криминальных групп. Второго руководителя фирмы устранили как конкурента "Шагивалеевским" по бизнесу. В декабре 1993 года бандиты также покушались на убийство супруги и водителя гендиректора, но в силу стечения обстоятельств они остались живы.
Также Шагивалеев и Райман в течение пяти лет с 1992 по 1997 год вымогали деньги у руководителя частной фирмы, который передавал им деньги в общей сумме не менее 660 миллионов рублей (660 000 рублей в деноминированном выражении).
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