Россия поможет странам Сахеля в подготовке военных, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва будет оказывать содействие странам Сахеля в повышении боеспособности их вооруженных сил.
- Россия намерена помогать в подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов стран Сахеля.
- Россия продолжит предоставление гуманитарной помощи странам региона.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москва будет оказывать содействие странам Сахеля в повышении боеспособности их вооруженных сил, а также в подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы намерены оказывать содействие странам региона и на двусторонней основе, в том числе в повышении боеспособности национальных вооружениях сил, подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.
Как отметил министр, продолжится и предоставление гуманитарной помощи странам региона.
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"Мы очень ценим то, что руководство Чада твердо выступает за нормализацию отношений между странами Альянса государств Сахеля и Экономическим сообществом Западной Африки, равно как и с Африканским союзом. Эта линия, безусловно, нами полностью разделяется и поддерживается", - резюмировал Лавров.