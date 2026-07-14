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Россия поможет странам Сахеля в подготовке военных, заявил Лавров - РИА Новости, 14.07.2026
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14:47 14.07.2026
Россия поможет странам Сахеля в подготовке военных, заявил Лавров

Лавров: Россия будет содействовать странам Сахеля в повышении их боеспособности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль во время встречи в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва будет оказывать содействие странам Сахеля в повышении боеспособности их вооруженных сил.
  • Россия намерена помогать в подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов стран Сахеля.
  • Россия продолжит предоставление гуманитарной помощи странам региона.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москва будет оказывать содействие странам Сахеля в повышении боеспособности их вооруженных сил, а также в подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы намерены оказывать содействие странам региона и на двусторонней основе, в том числе в повышении боеспособности национальных вооружениях сил, подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.
Как отметил министр, продолжится и предоставление гуманитарной помощи странам региона.
«
"Мы очень ценим то, что руководство Чада твердо выступает за нормализацию отношений между странами Альянса государств Сахеля и Экономическим сообществом Западной Африки, равно как и с Африканским союзом. Эта линия, безусловно, нами полностью разделяется и поддерживается", - резюмировал Лавров.
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В миреСахельЧадМоскваСергей ЛавровРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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