Россия поможет странам Сахеля в подготовке военных, заявил Лавров

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москва будет оказывать содействие странам Сахеля в повышении боеспособности их вооруженных сил, а также в подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.