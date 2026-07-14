Лавров прокомментировал действия Украины в Азовском и Черном морях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ГЛавров назвал действия украинского режима в Азовском и Черном морях "чистой воды терроризмом".
- Россия продолжит выполнять обязательства по поставкам продовольствия африканским партнерам, несмотря на провокации.
- Турецкие СМИ сообщают, что Украина после саммита НАТО в Анкаре активизировала атаки на гражданские суда в Черном и Азовском морях
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия украинского режима в Азовском и Черном морях "чистой воды терроризмом".
"Чистой воды терроризм, который проявляется не только в Азовском море и в Черном море, но и на африканском континенте", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулем, отвечая на вопрос об атаках в Азовском и Черном морях.
"Это уже даже не пиратство. Пираты хотя бы грабят и себе забирают. А здесь ни себе, ни людям просто нанести ущерб, запугать", - добавил он.
Россия, несмотря на провокации, продолжит выполнять обязательства по поставкам продовольствия африканским партнерам, подчеркнул глава МИД РФ.
Как писали турецкие СМИ, Украина после саммита НАТО в Анкаре активизировала атаки на гражданские суда в Черном и Азовском морях, что создает дополнительные риски для морских перевозок и энергетической безопасности Турции. Под удар попадают в том числе суда, связанные с Турцией.