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Лавров прокомментировал действия Украины в Азовском и Черном морях - РИА Новости, 14.07.2026
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14:38 14.07.2026 (обновлено: 14:49 14.07.2026)
Лавров прокомментировал действия Украины в Азовском и Черном морях

Лавров назвал действия Украины в Азовском и Черном морях чистым терроризмом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ГЛавров назвал действия украинского режима в Азовском и Черном морях "чистой воды терроризмом".
  • Россия продолжит выполнять обязательства по поставкам продовольствия африканским партнерам, несмотря на провокации.
  • Турецкие СМИ сообщают, что Украина после саммита НАТО в Анкаре активизировала атаки на гражданские суда в Черном и Азовском морях
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия украинского режима в Азовском и Черном морях "чистой воды терроризмом".
"Чистой воды терроризм, который проявляется не только в Азовском море и в Черном море, но и на африканском континенте", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулем, отвечая на вопрос об атаках в Азовском и Черном морях.
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"Это уже даже не пиратство. Пираты хотя бы грабят и себе забирают. А здесь ни себе, ни людям просто нанести ущерб, запугать", - добавил он.
Россия, несмотря на провокации, продолжит выполнять обязательства по поставкам продовольствия африканским партнерам, подчеркнул глава МИД РФ.
Как писали турецкие СМИ, Украина после саммита НАТО в Анкаре активизировала атаки на гражданские суда в Черном и Азовском морях, что создает дополнительные риски для морских перевозок и энергетической безопасности Турции. Под удар попадают в том числе суда, связанные с Турцией.
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