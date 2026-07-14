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Лавров рассказал, чему Россия и Чад уделят внимание - РИА Новости, 14.07.2026
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14:13 14.07.2026
Лавров рассказал, чему Россия и Чад уделят внимание

Лавров: Россия и Чад уделят внимание энергетике, геодезии и здравоохранению

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль во время встречи в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль во время встречи в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Чад намерены уделить особое внимание сотрудничеству в геодезии, водоразведке, энергетике, производстве удобрений и здравоохранении.
  • Стороны обменялись идеями по стимулированию торгово-экономической сферы, которая отстает от уровня политического диалога.
  • Россия планирует увеличить количество государственных стипендий для Чада с 300 до 360 в будущем академическом году.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия и Чад намерены уделить особое внимание сотрудничеству в геодезии, водоразведке, энергетике, производстве удобрений и здравоохранении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Особое внимание - в геодезии и водоразведке, энергетике, производства удобрений и здравоохранения", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулем.
Министр отметил, что торгово-экономическая сфера существенно отстает от высокого уровня политического диалога, однако стороны обменялись конкретными идеями по ее стимулированию. В сфере здравоохранения, по его словам, у сторон уже накоплен неплохой опыт, который может быть распространен на соседние страны.
Лавров также сообщил, что Чад занимает одно из первых мест по количеству предоставляемых Россией государственных стипендий.
"Сейчас мы ежегодно предоставляем 300 государственных стипендий... А с будущего академического года планируем число стипендий увеличить до 360", - сказал он.
Глав МИД России отметил, что Москва приветствует курс президента Чада Махамата Идриса Деби на развитие двусторонних отношений.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль во время встречи в Москве. 14 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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