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Возобновление ударов США по Ирану нарушает меморандум, заявил Лавров - РИА Новости, 14.07.2026
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14:11 14.07.2026 (обновлено: 14:46 14.07.2026)
Возобновление ударов США по Ирану нарушает меморандум, заявил Лавров

Лавров: недавние удары США по Ирану нарушают подписанный с Тегераном меморандум

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия рассматривает удары США по Ирану как нарушение меморандума между Вашингтоном и Тегераном.
  • По мнению Сергея Лаврова, нарушение меморандума закрывает путь к урегулированию кризиса.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. РФ рассматривает удары США по Ирану как нарушение меморандума, заключенного между Вашингтоном и Тегераном, это закрывает путь к урегулированию кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы рассматриваем (удары США по Ирану - ред.) как нарушение меморандума. Здесь даже много комментировать не приходится, это печально. Потому что страдают и гражданская инфраструктура в Иране, и гражданская инфраструктура в странах арабских Совета сотрудничества арабских государств (Персидского - ред.) залива. И самое главное, это не ведет к урегулированию, а закрывает ту дверь, которую, казалось, приоткрыл упомянутый меморандум", - сказал Лавров журналистам.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Штаты возобновили обстрелы. По словам американского лидера Дональда Трампа, это стало реакцией на якобы действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. МИД Ирана страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.
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