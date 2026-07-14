Возобновление ударов США по Ирану нарушает меморандум, заявил Лавров

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. РФ рассматривает удары США по Ирану как нарушение меморандума, заключенного между Вашингтоном и Тегераном, это закрывает путь к урегулированию кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Штаты возобновили обстрелы. По словам американского лидера Дональда Трампа, это стало реакцией на якобы действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. МИД Ирана страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.