Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейские страны пытаются подорвать договоренности между Россией и США по урегулированию украинского кризиса, заявил Сергей Лавров.
- Владимир Путин подчеркивал, что если договоренности не выполняются, то Россия знает, как достичь поставленных целей.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Европейские страны пытаются подорвать договоренности между РФ и США по урегулированию украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы поделились оценками последних событий вокруг украинского кризиса, вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать имеющиеся договоренности между РФ и США. Но президент (России Владимир - ред.) Путин неоднократно подчеркивал, что если договоренности не выполняются, мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024-го в его выступлении в министерстве иностранных дел", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Чада Абдулайе Сабре Фадулем.