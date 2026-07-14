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Лавров: Россия будет уделять особое внимание содействию странам Сахеля - РИА Новости, 14.07.2026
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13:40 14.07.2026 (обновлено: 13:54 14.07.2026)

Лавров: Россия будет уделять особое внимание содействию странам Сахеля

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН будет уделять особое внимание стабилизации обстановки в регионе Сахель, заявил Сергей Лавров.
  • Россия намерена оказывать содействие странам Сахеля в повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также продолжит предоставление гуманитарной помощи.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН будет уделять особое внимание содействию странам Сахеля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, будет и далее придерживаться такого подхода и уделять особое внимание стабилизации обстановки в регионе Сахель. Мы намерены оказывать содействие странам региона, в том числе на двусторонней основе - в повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Предоставление гуманитарной помощи также будет продолжено", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулем.
Лавров проводит сегодня встречу с государственным министром, министром иностранных дел Чада, африканской интеграции и чадцев за рубежом Абдулае Сабре Фадулом в Москве.
Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 24 ноября 1964 года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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РоссияСахельЧадСергей ЛавровООН
 
 
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