Лавров: Россия будет уделять особое внимание содействию странам Сахеля

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН будет уделять особое внимание стабилизации обстановки в регионе Сахель, заявил Сергей Лавров.

Россия намерена оказывать содействие странам Сахеля в повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также продолжит предоставление гуманитарной помощи.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН будет уделять особое внимание содействию странам Сахеля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН , будет и далее придерживаться такого подхода и уделять особое внимание стабилизации обстановки в регионе Сахель . Мы намерены оказывать содействие странам региона, в том числе на двусторонней основе - в повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Предоставление гуманитарной помощи также будет продолжено", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулем.

Лавров проводит сегодня встречу с государственным министром, министром иностранных дел Чада, африканской интеграции и чадцев за рубежом Абдулае Сабре Фадулом в Москве.