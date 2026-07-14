Лавров: Россия будет уделять особое внимание содействию странам Сахеля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН будет уделять особое внимание стабилизации обстановки в регионе Сахель, заявил Сергей Лавров.
- Россия намерена оказывать содействие странам Сахеля в повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также продолжит предоставление гуманитарной помощи.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН будет уделять особое внимание содействию странам Сахеля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, будет и далее придерживаться такого подхода и уделять особое внимание стабилизации обстановки в регионе Сахель. Мы намерены оказывать содействие странам региона, в том числе на двусторонней основе - в повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Предоставление гуманитарной помощи также будет продолжено", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулем.
Лавров проводит сегодня встречу с государственным министром, министром иностранных дел Чада, африканской интеграции и чадцев за рубежом Абдулае Сабре Фадулом в Москве.
Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 24 ноября 1964 года.