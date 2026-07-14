Россия настроена на продолжение совместной работы с Чадом, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия настроена на активное продолжение совместной работы с Чадом по всему комплексу двусторонних отношений, заявил Сергей Лавров.
- Современный этап российско-чадских отношений был задан во время визита в Москву в 2024 году президента Чада Мохамата Идриса Деби.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия настроена на активное продолжение совместной работы с Чадом по всему комплексу двусторонних отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы настроены на активное продолжение совместной работы по продвижению всего комплекса наших связей, и ваш визит, конечно же, послужит этой цели", - сказал Лавров, открывая переговоры с министром иностранных дел Чада Абдулайе Сабре Фадулем.
По словам российского министра, современный этап российско-чадских отношений был задан во время визита в Москву в 2024 году президента Чада Махамата Идриса Деби. Лавров также напомнил о своем визите в Нджамену в том же году, отметив, что оказанное российской делегации гостеприимство способствовало укреплению двусторонних контактов.
Со своей стороны глава МИД Чада отметил, что две страны поддерживают регулярный диалог. Он предложил в ходе предстоящих переговоров определить перспективы для дальнейшего сотрудничества между Чадом и Россией.
"Наша встреча проходит в трудном геополитическом контексте, который полон геополитических кризисов, ситуации напряженности. В этих условиях наша встреча, которая посвящена укреплению межгосударственного сотрудничества, является важной для мира, безопасности и всеобщего благосостояния", - заключил он.
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13 июля, 11:15