Россия настроена на продолжение совместной работы с Чадом, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль во время встречи в Москве. 14 июля 2026

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль во время встречи в Москве. 14 июля 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия настроена на активное продолжение совместной работы с Чадом по всему комплексу двусторонних отношений, заявил Сергей Лавров.

Современный этап российско-чадских отношений был задан во время визита в Москву в 2024 году президента Чада Мохамата Идриса Деби.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия настроена на активное продолжение совместной работы с Чадом по всему комплексу двусторонних отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы настроены на активное продолжение совместной работы по продвижению всего комплекса наших связей, и ваш визит, конечно же, послужит этой цели", - сказал Лавров, открывая переговоры с министром иностранных дел Чада Абдулайе Сабре Фадулем.

По словам российского министра, современный этап российско-чадских отношений был задан во время визита в Москву в 2024 году президента Чада Махамата Идриса Деби. Лавров также напомнил о своем визите в Нджамену в том же году, отметив, что оказанное российской делегации гостеприимство способствовало укреплению двусторонних контактов.

Со своей стороны глава МИД Чада отметил, что две страны поддерживают регулярный диалог. Он предложил в ходе предстоящих переговоров определить перспективы для дальнейшего сотрудничества между Чадом и Россией.