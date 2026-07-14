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Русский язык должен исчезнуть из СМИ, заявил министр культуры Латвии - РИА Новости, 14.07.2026
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23:16 14.07.2026
Русский язык должен исчезнуть из СМИ, заявил министр культуры Латвии

Пунтулис: русскоязычное содержание должно исчезнуть из латышских СМИ

© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкПамятник Свободы в Риге
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что русскоязычное содержание должно исчезнуть из латышских СМИ.
  • По данным юридического бюро парламента Латвии, в местных СМИ доля содержания на русском языке составляет около 2,5 %.
МОСКВА, 14 июля — РИА Новости. Русскоязычное содержание должно исчезнуть из латышских СМИ, заявил министр культуры Латвии Наурис Пунтулис.
По данным официального портала статистики Латвии, в республике в 2024 году русские составляли 23,4 процента населения. На данный момент, по данным юридического бюро парламента Латвии, в латвийских СМИ доля содержания на русском языке составляет около 2,5%.
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"(Русскоязычное) содержание (в СМИ) по-прежнему существует, и у нас нет оснований для существования содержания на русском языке в независимом европейском национальном государстве. Особенно в нынешней военной ситуации. Что значит его сокращение? Оно должно исчезнуть совсем, вот и все", — заявил Наурис Пунтулис, выступая на заседании комитета парламента Латвии по правам человека и общественной деятельности.
Единственным государственным языком в Латвии после распада СССР является латышский. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая 24 июня на XIV Петербургском международном юридическом форуме, заявил, что латвийские власти проводят насильственную дерусификацию в языковой и образовательной сфере.
В июне латвийская общественная медиарганизация (LSM) сообщала, что министр культуры Латвии Наурис Пунтулис вынес распоряжение о прекращении использования русского языка в публичном пространстве подведомственным министерству культуры учреждениями. Согласно документу требования необходимо выполнить до 30 июля.
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