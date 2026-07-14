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Посол России заявил, что Финляндия не доказала "гибридное влияние России" - РИА Новости, 14.07.2026
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16:12 14.07.2026 (обновлено: 16:15 14.07.2026)
Посол России заявил, что Финляндия не доказала "гибридное влияние России"

Кузнецов: Финляндия ни разу не доказала домыслы о "российском гибридном влиянии"

© Фото : предоставлено посольством России в ФинляндииПосол России в Финляндии Павел Кузнецов
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : предоставлено посольством России в Финляндии
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Финляндии заявил, что Хельсинки ни разу не привел подтверждений домыслам о "российском гибридном влиянии".
  • Он обратил внимание, что это не первый случай громких, но голословных обвинений со стороны Хельсинки в адрес Москвы.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Посол РФ напомнил в финском МИД, что Финляндия ни разу не привела подтверждений распространяемым домыслам о "российском гибридном влиянии", сообщило российское посольство.
"Посол обратил внимание собеседников, что это далеко не первый случай, когда Хельсинки выступает с громкими, но голословными обвинениями в адрес Москвы. Напомнил, что распространяемые здесь в последние годы домыслы о "российском гибридном влиянии" ни разу не получали сколь-либо убедительного подтверждения", - говорится в комментарии диппредставительства в Telegram-канале.
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