Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Финляндии заявил, что Хельсинки ни разу не привел подтверждений домыслам о "российском гибридном влиянии".
- Он обратил внимание, что это не первый случай громких, но голословных обвинений со стороны Хельсинки в адрес Москвы.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Посол РФ напомнил в финском МИД, что Финляндия ни разу не привела подтверждений распространяемым домыслам о "российском гибридном влиянии", сообщило российское посольство.
"Посол обратил внимание собеседников, что это далеко не первый случай, когда Хельсинки выступает с громкими, но голословными обвинениями в адрес Москвы. Напомнил, что распространяемые здесь в последние годы домыслы о "российском гибридном влиянии" ни разу не получали сколь-либо убедительного подтверждения", - говорится в комментарии диппредставительства в Telegram-канале.
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