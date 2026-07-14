Спасатели на месте происшествия, где турист сорвался со скалы на курильском острове Итуруп

Спасатели на месте происшествия, где турист сорвался со скалы на курильском острове Итуруп

На Курилах турист сорвался со скалы и погиб

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июл – РИА Новости. Турист сорвался со скалы на курильском острове Итуруп, травма оказалась смертельной, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Сахалинской области.

"На острове Итуруп погиб турист. Мужчина сорвался с Чертовой скалы в 44 километрах от города Курильска и получил травму, несовместимую с жизнью. Турист не был зарегистрирован", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе " Макс ".

К месту прибыли спасатели МЧС, экипаж скорой помощи и сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происходящего, отмечает пресс-служба.

В СУСК России по Сахалинской области устанавливают обстоятельства гибели мужчины в результате падения со скалы. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, туристу был 41 год, он приехал на Курилы из Подольска Московской области.