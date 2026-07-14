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На Курилах турист сорвался со скалы и погиб - РИА Новости, 14.07.2026
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11:33 14.07.2026 (обновлено: 11:45 14.07.2026)
На Курилах турист сорвался со скалы и погиб

На курильском острове Итуруп турист сорвался со скалы и погиб

© Фото : МЧС Сахалинской области/MAXСпасатели на месте происшествия, где турист сорвался со скалы на курильском острове Итуруп
Спасатели на месте происшествия, где турист сорвался со скалы на курильском острове Итуруп - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : МЧС Сахалинской области/MAX
Спасатели на месте происшествия, где турист сорвался со скалы на курильском острове Итуруп
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июл – РИА Новости. Турист сорвался со скалы на курильском острове Итуруп, травма оказалась смертельной, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Сахалинской области.
"На острове Итуруп погиб турист. Мужчина сорвался с Чертовой скалы в 44 километрах от города Курильска и получил травму, несовместимую с жизнью. Турист не был зарегистрирован", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
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К месту прибыли спасатели МЧС, экипаж скорой помощи и сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происходящего, отмечает пресс-служба.
В СУСК России по Сахалинской области устанавливают обстоятельства гибели мужчины в результате падения со скалы. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, туристу был 41 год, он приехал на Курилы из Подольска Московской области.
"Следователем проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.
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ИтурупРоссияСахалинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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