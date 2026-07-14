На Курилах турист сорвался со скалы и погиб

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июл – РИА Новости. Турист сорвался со скалы на курильском острове Итуруп, травма оказалась смертельной, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Сахалинской области.
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К месту прибыли спасатели МЧС, экипаж скорой помощи и сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происходящего, отмечает пресс-служба.
В СУСК России по Сахалинской области устанавливают обстоятельства гибели мужчины в результате падения со скалы. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, туристу был 41 год, он приехал на Курилы из Подольска Московской области.
"Следователем проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.
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