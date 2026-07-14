На Кубани два человека пострадали при падении обломков БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ В Северском районе Кубани два человека пострадали при падении обломков БПЛА.

Фрагменты беспилотников также нашли в Анапе, Красноармейском районе и Геленджике.

КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Два человека пострадали в результате падения обломков БПЛА в Северском районе Кубани, ранее в этом же районе ликвидировали возгорание на Афипском НПЗ, сообщает оперативный штаб региона.

Возгорание на Афипском НПЗ началось из-за падения обломков БПЛА во вторник утром.

"Северский район. На Афипском НПЗ ликвидировали возгорание. По уточненным данным, поступило 16 заявок о повреждении частных домовладений. Пострадали два человека, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении

Уточняется, что обломки беспилотников также обнаружены в Анапе, Красноармейском районе и Геленджике. Есть повреждения домовладений, в некоторых зданиях выбиты стекла. Пострадавших нет.