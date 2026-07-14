На Афипском НПЗ потушили возгорание после падения обломков БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Возгорание на Афипском НПЗ в Северском районе Кубани началось из-за падения обломков БПЛА.
- Возгорание ликвидировано, поступило 16 заявок о повреждении частных домовладений.
КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Возгорание на Афипском НПЗ в Северском районе Кубани, начавшееся из-за падения обломков БПЛА, ликвидировали, сообщает оперативный штаб региона.
Ранее оперативный штаб сообщал, что пожар начался утром во вторник из-за падения обломков беспилотника. Был один пострадавший.
"На Афипском НПЗ ликвидировали возгорание. По уточненным данным, поступило 16 заявок о повреждении частных домовладений", - говорится в сообщении.