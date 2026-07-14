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На Афипском НПЗ потушили возгорание после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 14.07.2026
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10:53 14.07.2026
На Афипском НПЗ потушили возгорание после падения обломков БПЛА

На Афипском НПЗ на Кубани потушили возгорание после падения обломков БПЛА

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возгорание на Афипском НПЗ в Северском районе Кубани началось из-за падения обломков БПЛА.
  • Возгорание ликвидировано, поступило 16 заявок о повреждении частных домовладений.
КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Возгорание на Афипском НПЗ в Северском районе Кубани, начавшееся из-за падения обломков БПЛА, ликвидировали, сообщает оперативный штаб региона.
Ранее оперативный штаб сообщал, что пожар начался утром во вторник из-за падения обломков беспилотника. Был один пострадавший.
"На Афипском НПЗ ликвидировали возгорание. По уточненным данным, поступило 16 заявок о повреждении частных домовладений", - говорится в сообщении.
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