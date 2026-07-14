На Афипском НПЗ произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Афипском НПЗ на Кубани произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА.
- В Северском районе один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА.
- Повреждены частные дома, многоквартирное здание и железнодорожный переезд, фрагменты БПЛА обнаружены на территории предприятий и частных домов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Возгорание произошло на Афипском НПЗ на Кубани из-за падения обломков БПЛА, информирует оперштаб региона.
Ранее оперштаб региона сообщал, что один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Северском районе.
"На Афипском НПЗ произошло возгорание. В нескольких частных домах повреждены крыши и фасады, окна и забор. В одном из многоквартирных домов - стекла, дверь и потолок в квартире", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
В оперштабе добавили, что повреждено здание на железнодорожном переезде, обломки беспилотников упали на территории двух предприятий, в одном случае произошло возгорание, а также фрагменты БПЛА обнаружили во дворе частного дома.
"На одной из дорог в хуторе Коваленко из-за падения обломков произошли возгорания, которые оперативно ликвидировали. В станице Смоленской фрагменты БПЛА упали в огороде частного домовладения", - уточняется в сообщении.