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На Афипском НПЗ произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости, 14.07.2026
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08:41 14.07.2026 (обновлено: 09:03 14.07.2026)
На Афипском НПЗ произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА

На Афипском НПЗ на Кубани из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Афипском НПЗ на Кубани произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА.
  • В Северском районе один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА.
  • Повреждены частные дома, многоквартирное здание и железнодорожный переезд, фрагменты БПЛА обнаружены на территории предприятий и частных домов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Возгорание произошло на Афипском НПЗ на Кубани из-за падения обломков БПЛА, информирует оперштаб региона.
Ранее оперштаб региона сообщал, что один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Северском районе.
"На Афипском НПЗ произошло возгорание. В нескольких частных домах повреждены крыши и фасады, окна и забор. В одном из многоквартирных домов - стекла, дверь и потолок в квартире", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
В оперштабе добавили, что повреждено здание на железнодорожном переезде, обломки беспилотников упали на территории двух предприятий, в одном случае произошло возгорание, а также фрагменты БПЛА обнаружили во дворе частного дома.
"На одной из дорог в хуторе Коваленко из-за падения обломков произошли возгорания, которые оперативно ликвидировали. В станице Смоленской фрагменты БПЛА упали в огороде частного домовладения", - уточняется в сообщении.
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