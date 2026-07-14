На Кубани один человек пострадал при падении обломков БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Северском районе Кубани пострадал один человек в результате падения обломков БПЛА.
- Они упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Один человек пострадал при падении обломков беспилотника в Северском районе Кубани, сообщил оперштаб региона.
"Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в публикации в канале на платформе "Макс".
Обломки упали по 16 адресам в Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. На местах работают оперативные и специальные службы.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18