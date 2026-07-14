На Кубани один человек пострадал при падении обломков БПЛА

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Один человек пострадал при падении обломков беспилотника в Северском районе Кубани, сообщил оперштаб региона.

Обломки упали по 16 адресам в Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. На местах работают оперативные и специальные службы.