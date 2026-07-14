На Кубе произошло новое отключение энергосистемы

МЕХИКО, 14 июл - РИА Новости. Национальная электроэнергетическая система Кубы вновь полностью отключена, власти приступили к ее восстановлению, сообщило министерство энергетики и горной добычи страны.

"Произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы. Активированы протоколы по ее восстановлению", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети X .

"Сейчас в регионах уже формируются микросистемы, ведется работа по подаче электроэнергии на теплоэлектростанции, прежде всего на западе страны", - добавили в ведомстве.