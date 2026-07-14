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На Кубе произошло новое отключение энергосистемы - РИА Новости, 14.07.2026
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19:59 14.07.2026 (обновлено: 20:16 14.07.2026)
На Кубе произошло новое отключение энергосистемы

Новое отключение энергосистемы произошло на Кубе, власти начали восстановление

© AP Photo / Ramon EspinosaГавана во время отключения энергосистемы
Гавана во время отключения энергосистемы - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Гавана во время отключения энергосистемы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальная электроэнергетическая система Кубы вновь полностью отключена.
  • Причиной блэкаута стало отключение первого энергоблока ТЭС «Фелтон», власти приступили к восстановлению системы.
МЕХИКО, 14 июл - РИА Новости. Национальная электроэнергетическая система Кубы вновь полностью отключена, власти приступили к ее восстановлению, сообщило министерство энергетики и горной добычи страны.
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"Произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы. Активированы протоколы по ее восстановлению", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети X.

В министерстве уточнили, что причиной блэкаута стало отключение первого энергоблока ТЭС "Фелтон".
"Сейчас в регионах уже формируются микросистемы, ведется работа по подаче электроэнергии на теплоэлектростанции, прежде всего на западе страны", - добавили в ведомстве.
Государственная электроэнергетическая компания Unión Eléctrica сообщила, что после создания необходимых условий начнется поэтапное формирование микросистем и возобновление электроснабжения объектов критической инфраструктуры.
Куба в последние годы регулярно сталкивается с масштабными перебоями в энергоснабжении из-за изношенности генерирующих мощностей и дефицита топлива. Аналогичный инцидент произошел на острове всего неделю назад, тогда специалистам понадобилось около суток, чтобы повторно соединить элементы энергосистемы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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