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В Крыму будут бесплатно выдавать нуждающимся газ в баллонах - РИА Новости, 14.07.2026
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17:22 14.07.2026
В Крыму будут бесплатно выдавать нуждающимся газ в баллонах

В Крыму во время ЧС будут бесплатно выдавать нуждающимся газ в баллонах

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Газовая конфорка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в период ЧС сжиженный газ в баллонах будет выдаваться населению бесплатно в районах без электроэнергии и тем, кто в нем нуждается.
  • На этой неделе по республике будет распределено порядка 4 тысяч баллонов, в первую очередь газ получат социально незащищенные категории граждан.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Сжиженный газ в баллонах в период ЧС будут бесплатно выдавать населению Крыма в районах, где нет электроэнергии, и тем, кто в нем нуждается, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Режим ЧС регионального характера был введен в Крыму и Севастополе в конце июня для "упорядочения вопросов экономического характера", связанных, в том числе, с перебоями в энергосистеме из-за атак ВСУ.
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Аксенов сообщил, что во вторник работал в северной части Крыма, где наиболее сложная ситуация с электроснабжением.
"Знаю, что в настоящее время большое количество крымчан нуждается в баллонном газе. Принял решение, что в период действия режима чрезвычайной ситуации баллонный газ будет выдаваться населению бесплатно", - сообщил он в своем канале на платформе "Макс".
На этой неделе по республике будет распределено порядка 4 тысяч баллонов. В первую очередь газом будут обеспечены социально незащищенные категории граждан, написал он. Аксенов выразил надежду, что в кратчайшие сроки потребность жителей республики Крым в баллонном газе будет полностью удовлетворена.
Ранее Аксенов сообщал в своих соцсетях, о том что знает о ситуации с дефицитом баллонного газа и занимается решением этого вопроса.
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