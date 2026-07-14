Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что обострение польско-украинских отношений связано с опасениями Польши по поводу нацистской философии киевского режима.
- По его мнению, эта философия основана на убийствах мирных жителей, в том числе поляков.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Обострение польско-украинских отношений связано с тем, что в Польше испугались нацистской философии киевского режима, основанной на убийствах мирных жителей, в том числе поляков, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Почему встрепенулись поляки? Что, они ранее не видели героизацию (главаря запрещенных в РФ экстремистских организаций ОУН*-УПА* Степана - ред.) Бандеры на Украине, праздников, посвященных его дню рождения, факельных шествий? То, что они сегодня вдруг это все увидели, конечно, есть политический аспект. Но они реально испугались, так как эта философия основана на убийстве поляков в том числе", - сказал Константинов журналистам.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Запрещенная в России экстремистская организация