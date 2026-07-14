Краткий пересказ от РИА ИИ Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что обострение польско-украинских отношений связано с опасениями Польши по поводу нацистской философии киевского режима.

По его мнению, эта философия основана на убийствах мирных жителей, в том числе поляков.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Обострение польско-украинских отношений связано с тем, что в Польше испугались нацистской философии киевского режима, основанной на убийствах мирных жителей, в том числе поляков, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Почему встрепенулись поляки? Что, они ранее не видели героизацию (главаря запрещенных в РФ экстремистских организаций ОУН*-УПА* Степана - ред.) Бандеры на Украине , праздников, посвященных его дню рождения, факельных шествий? То, что они сегодня вдруг это все увидели, конечно, есть политический аспект. Но они реально испугались, так как эта философия основана на убийстве поляков в том числе", - сказал Константинов журналистам.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.