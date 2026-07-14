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Глава парламента Крыма прокомментировал удары ВСУ по территории России - РИА Новости, 14.07.2026
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14:34 14.07.2026
Глава парламента Крыма прокомментировал удары ВСУ по территории России

Константинов назвал удары ВСУ по территории России намеренной провокацией

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Владимир Константинов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что удары ВСУ по гражданской инфраструктуре регионов России являются намеренной провокацией киевского режима.
  • По его словам, киевский режим заинтересован в эскалации конфликта, чтобы получить основания для длительного нахождения у власти и новые транши помощи со стороны Запада.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Удары ВСУ по гражданской инфраструктуре регионов России является намеренной провокацией киевского режима, чтобы спровоцировать эскалацию конфликта ради удержания своей власти, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Они намеренно провоцируют нас на переход военного конфликта на новый уровень. Нынешней киевской верхушке нужно получить основания для длительного периода нахождения у власти", - сказал Константинов журналистам.
По его словам, киевский режим также заинтересован в эскалации конфликта, чтобы получить новые транши помощи со стороны Запада. "Они не парятся о своей стране. Если бы они переживали как нормальный человек, то давно были бы договоренности", - сказал глава парламента.
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