В Кремле ответили на обвинения Европы в причастности России к кибератакам

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москва не приемлет обвинений со стороны Европы о якобы причастности России к кибератакам, РФ к ним не причастна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что все эти обвинения звучат голословно, у Европы никогда нет аргументов и доказательств.