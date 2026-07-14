Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что Москва не приемлет обвинений со стороны Европы о якобы причастности России к кибератакам.
- Великобритания ввела санкции против 23 россиян, в том числе за якобы нежелательную кибердеятельность.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москва не приемлет обвинений со стороны Европы о якобы причастности России к кибератакам, РФ к ним не причастна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Великобритания в понедельник ввела санкции против 23 россиян, в том числе за якобы нежелательную кибердеятельность.
"Мы не приемлем все эти обвинения. Вы знаете, что уже на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности", - сказал Песков журналистам, комментируя обвинения со стороны Европы о якобы причастности РФ к кибератакам.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что все эти обвинения звучат голословно, у Европы никогда нет аргументов и доказательств.