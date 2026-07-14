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В Кремле ответили на обвинения Европы в причастности России к кибератакам - РИА Новости, 14.07.2026
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12:58 14.07.2026
В Кремле ответили на обвинения Европы в причастности России к кибератакам

Песков: Россия не приемлет обвинений от Европы в причастности к кибератакам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБашни московского Кремля
Башни московского Кремля - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что Москва не приемлет обвинений со стороны Европы о якобы причастности России к кибератакам.
  • Великобритания ввела санкции против 23 россиян, в том числе за якобы нежелательную кибердеятельность.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москва не приемлет обвинений со стороны Европы о якобы причастности России к кибератакам, РФ к ним не причастна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Великобритания в понедельник ввела санкции против 23 россиян, в том числе за якобы нежелательную кибердеятельность.
"Мы не приемлем все эти обвинения. Вы знаете, что уже на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности", - сказал Песков журналистам, комментируя обвинения со стороны Европы о якобы причастности РФ к кибератакам.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что все эти обвинения звучат голословно, у Европы никогда нет аргументов и доказательств.
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
В посольстве России прокомментировали новые санкции Лондона
13 июля, 18:34
 
В миреРоссияЕвропаМоскваДмитрий Песков
 
 
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