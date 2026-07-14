Рейтинг@Mail.ru
В Кремле выразили признательность ФСБ за работу по предотвращению терактов - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 14.07.2026
В Кремле выразили признательность ФСБ за работу по предотвращению терактов

Песков: Кремль рад работе российских спецслужб по предотвращению терактов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБашни московского Кремля
Башни московского Кремля - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Башни московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль рад успешной работе российских спецслужб по предотвращению терактов.
  • ФСБ сообщила о срыве задуманного СБУ удара FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
  • ФСБ пресекла попытку масштабной атаки с помощью FPV-дронов на российские военные аэродромы "Украинка" в Амурской и "Шагол" в Челябинской областях.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кремль рад успешной работе российских спецслужб по предотвращению терактов и выражает признательность им, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее ФСБ сообщила о срыве задуманной Службой безопасности Украины (СБУ) удара FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Исполнитель теракта был задержан и дал признательные показания о том, что действовал в интересах украинской стороны при координации членов международной террористической организации.
"Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции. Мы искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о предотвращении силами ФСБ серии терактов со стороны ВСУ.
Кроме того, в понедельник ФСБ сообщила, что сорвала задуманную спецслужбами Украины масштабную атаку с помощью FPV-дронов на российские военные аэродромы "Украинка" в Амурской и "Шагол" в Челябинской областях. Попытка атаки была пресечена благодаря информации, заблаговременно полученной ФСБ.
Кадры задержания россиянки, готовившей теракт по указке Киева - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
ФСБ предотвратила беспрецедентную по масштабам серию терактов
9 июля, 08:47
 
В миреМосковская область (Подмосковье)РоссияУкраинаДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала