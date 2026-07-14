В Кремле выразили признательность ФСБ за работу по предотвращению терактов

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль рад успешной работе российских спецслужб по предотвращению терактов.

ФСБ сообщила о срыве задуманного СБУ удара FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.

ФСБ пресекла попытку масштабной атаки с помощью FPV-дронов на российские военные аэродромы "Украинка" в Амурской и "Шагол" в Челябинской областях.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кремль рад успешной работе российских спецслужб по предотвращению терактов и выражает признательность им, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее ФСБ сообщила о срыве задуманной Службой безопасности Украины ( СБУ ) удара FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Исполнитель теракта был задержан и дал признательные показания о том, что действовал в интересах украинской стороны при координации членов международной террористической организации.

"Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции. Мы искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о предотвращении силами ФСБ серии терактов со стороны ВСУ.