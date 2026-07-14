Двух жителей Краснодара задержали за видео со шпагатом на фоне храма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полицейские Краснодара задержали двух местных жителей за съемку видео со шпагатом между машинами на фоне Войскового собора князя Александра Невского.
- Полиция проводит проверку и даст комплексную правовую оценку действиям молодых людей.
КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Полицейские задержали двух краснодарцев, снявших видео со шпагатом между машинами на фоне собора, проводится проверка, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Во вторник в соцсетях появилось видео, на котором молодой человек позирует, сидя на шпагате между двумя машинами. На заднем плане опубликованных кадров виден Войсковой собор князя Александра Невского, находящийся на улице Постовой в Краснодаре.
"В Краснодаре полицейские задержали двух местных жителей, записавших провокационный ролик на фоне собора по улице Постовой. Ими оказались 19 и 23-летние горожане", - говорится в сообщении краевого ГУ МВД России.
Уточняется, что полиция проводит проверку, действиям молодых людей будет дана комплексная правовая оценка.