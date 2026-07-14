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Двух жителей Краснодара задержали за видео со шпагатом на фоне храма - РИА Новости, 14.07.2026
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20:15 14.07.2026 (обновлено: 20:19 14.07.2026)
Двух жителей Краснодара задержали за видео со шпагатом на фоне храма

В Краснодаре задержали снявших видео со шпагатом между авто на фоне храма парней

© пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краюПолицейские задержали двух краснодарцев, снявших видео со шпагатом между машинами на фоне собора
Полицейские задержали двух краснодарцев, снявших видео со шпагатом между машинами на фоне собора - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Полицейские задержали двух краснодарцев, снявших видео со шпагатом между машинами на фоне собора
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полицейские Краснодара задержали двух местных жителей за съемку видео со шпагатом между машинами на фоне Войскового собора князя Александра Невского.
  • Полиция проводит проверку и даст комплексную правовую оценку действиям молодых людей.
КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Полицейские задержали двух краснодарцев, снявших видео со шпагатом между машинами на фоне собора, проводится проверка, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Во вторник в соцсетях появилось видео, на котором молодой человек позирует, сидя на шпагате между двумя машинами. На заднем плане опубликованных кадров виден Войсковой собор князя Александра Невского, находящийся на улице Постовой в Краснодаре.
"В Краснодаре полицейские задержали двух местных жителей, записавших провокационный ролик на фоне собора по улице Постовой. Ими оказались 19 и 23-летние горожане", - говорится в сообщении краевого ГУ МВД России.
Уточняется, что полиция проводит проверку, действиям молодых людей будет дана комплексная правовая оценка.
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