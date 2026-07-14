ВС России за неделю уничтожили 10 пунктов управления БПЛА в Сумской области

КУРСК, 14 июл – РИА Новости. Расчетом артиллерийской установки "Козерог" группировки войск "Север" за неделю уничтожено 10 пунктов управления БПЛА ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости старший офицер батареи с позывным Кадет.
"Сейчас проводили комплекс мероприятий по выявлению пунктов управления БПЛА противника. Задумка следующая. Артиллерийская установка "Козерог", имитирующая работу БМ-21 "Град", отработала... по вероятному скоплению врага", – сообщил агентству старший офицер батареи с позывным Кадет.
Военнослужащий отметил, что разведка выявляет места пусков вражеских БПЛА и передает координаты на орудие Д-20.
"Расчет Д-20 оперативно отрабатывает по этим точкам. За последнюю неделю таким образом было уничтожено 10 пунктов управления БПЛА противника. Все цели поражены, работа ведется в штатном режиме", – добавил он.