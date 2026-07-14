ВС России за неделю уничтожили 10 пунктов управления БПЛА в Сумской области

КУРСК, 14 июл – РИА Новости. Расчетом артиллерийской установки "Козерог" группировки войск "Север" за неделю уничтожено 10 пунктов управления БПЛА ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости старший офицер батареи с позывным Кадет.

"Сейчас проводили комплекс мероприятий по выявлению пунктов управления БПЛА противника. Задумка следующая. Артиллерийская установка "Козерог", имитирующая работу БМ-21 "Град", отработала... по вероятному скоплению врага", – сообщил агентству старший офицер батареи с позывным Кадет.

Военнослужащий отметил, что разведка выявляет места пусков вражеских БПЛА и передает координаты на орудие Д-20.