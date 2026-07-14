Мантуров обсудил с главой НАСА сотрудничество в космосе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый вице-премьер России Денис Мантуров посетил космодром Байконур и принял участие в запуске пилотируемого корабля "Союз МС-29".
- На Байконуре он провел рабочую встречу с руководителем НАСА Джаредом Айзекманом, на которой обсуждались направления сотрудничества России и США в космосе, включая совместную программу по контролируемому сведению Международной космической станции с орбиты на конец 2030 года.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе посещения космодрома Байконур провел рабочую встречу с руководителем НАСА Джаредом Айзекманом, в ходе которой обсуждались текущие и перспективные направления сотрудничества России и США в космосе.
Вице-премьер посетил Байконур, где принял участие в запуске к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-29".
"Денис Мантуров также провел рабочую встречу с руководителем НАСА Д. Айзекманом, в ходе которой были обсуждены текущие и перспективные направления сотрудничества России и США в космической сфере. В частности... вопросы, связанные с контролируемым сведением международной космической станции с орбиты – разработана совместная программа, предполагающая завершение полета станции на конец 2030 года", - сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ.
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