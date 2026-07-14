Мантуров обсудил с главой НАСА сотрудничество в космосе

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе посещения космодрома Байконур провел рабочую встречу с руководителем НАСА Джаредом Айзекманом, в ходе которой обсуждались текущие и перспективные направления сотрудничества России и США в космосе.