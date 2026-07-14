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Россия и США продолжают сотрудничество в космосе, заявил Дмитриев - РИА Новости, 14.07.2026
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15:40 14.07.2026
Россия и США продолжают сотрудничество в космосе, заявил Дмитриев

Дмитриев: сотрудничество России и США в космической сфере продолжается

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев заявил, что сотрудничество России и США в космосе продолжается.
  • Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29", на борту которого будут российский космонавт Петр Дубров, его соотечественница Анна Кикина и американский астронавт Анил Менон, намечен на 17:48 мск 14 июля.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сотрудничество России и США в космосе продолжается, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"На совместной российско-американской космической миссии в Байконуре. Скоро состоится запуск. Сотрудничество в космической сфере продолжается", - написал Дмитриев в соцсети X, сопроводив запись флагами России и США и фотографией космонавтов.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29" намечен на 17.48 мск 14 июля. Командир корабля - российский космонавт Петр Дубров, бортинженеры - его соотечественница Анна Кикина и американский астронавт Анил Менон.
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