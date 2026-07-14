Россия и США продолжают сотрудничество в космосе, заявил Дмитриев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирилл Дмитриев заявил, что сотрудничество России и США в космосе продолжается.
- Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29", на борту которого будут российский космонавт Петр Дубров, его соотечественница Анна Кикина и американский астронавт Анил Менон, намечен на 17:48 мск 14 июля.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сотрудничество России и США в космосе продолжается, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29" намечен на 17.48 мск 14 июля. Командир корабля - российский космонавт Петр Дубров, бортинженеры - его соотечественница Анна Кикина и американский астронавт Анил Менон.